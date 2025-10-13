Така ли ще изглежда новата S-Class?

Mercedes-Benz обръща нова страница в дизайна си като се преориентира от формата на първото поколение електрически автомобили EQ. Компаняита се ориентира към по-традиционен, но агресивно модерен луксозен стил с новия си дизайн на осветена решетка. Това впечатляващо ново лице, видяно за първи път в електрическия GLC с EQ Technology, е повече от просто осветителна функция, то е високотехнологично преоткриване на класическата радиаторна решетка на Mercedes-Benz, събираща 942 LED пиксела в осветено произведение на изкуството.

Последната изненада от главния дизайнер Горден Вагенер, още по-огромна и величествена осветена решетка, силно подсказва завръщането на емблематичната изправена решетка на флагманския S-Class. В комбинация с блестящ трилъчеви орнамент на капака, този дизайнерски ход възкресява наследството на дългите, горди решетки, които се срещат в модели като почитаемите поколения „Fintail” W112/W113 и W108/W109 S-Class.

Докато тази нова архитектура на предната част скоро ще украси C-Class EV, големите размери и изправената звезда на тийзъра на Вагнер сочат към следваща генерация електрически S-Class. Този предстоящ флагмански EV ще замести поляризиращия и бавно продаващия се EQS, преминавайки към новата специална платформа MB.EA на автомобилния производител, която е проектирана да подкрепи следващата вълна от средни и големи електрически автомобили, включително електрическите модели C-Class и E-Class. Този смел, осветен дизайн е предизвикателната декларация на Mercedes-Benz, че новата му електрическа ера ще се характеризира с максимално присъствие и безкомпромисна разкош, в ярък контраст с конкуренти като BMW, които едновременно намаляват някои дизайнерски елементи със своите електромобили Neue Klasse.