Новини
Авто »
Така ли ще изглежда новата S-Class?

Така ли ще изглежда новата S-Class?

13 Октомври, 2025 18:58 903 4

  • mercedes-
  • s-class-
  • eqs

Главният дизайнер на компанията загатна за нов интригуващ модел

Така ли ще изглежда новата S-Class? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz обръща нова страница в дизайна си като се преориентира от формата на първото поколение електрически автомобили EQ. Компаняита се ориентира към по-традиционен, но агресивно модерен луксозен стил с новия си дизайн на осветена решетка. Това впечатляващо ново лице, видяно за първи път в електрическия GLC с EQ Technology, е повече от просто осветителна функция, то е високотехнологично преоткриване на класическата радиаторна решетка на Mercedes-Benz, събираща 942 LED пиксела в осветено произведение на изкуството.

Така ли ще изглежда новата S-Class?

Последната изненада от главния дизайнер Горден Вагенер, още по-огромна и величествена осветена решетка, силно подсказва завръщането на емблематичната изправена решетка на флагманския S-Class. В комбинация с блестящ трилъчеви орнамент на капака, този дизайнерски ход възкресява наследството на дългите, горди решетки, които се срещат в модели като почитаемите поколения „Fintail” W112/W113 и W108/W109 S-Class.

Така ли ще изглежда новата S-Class?

Докато тази нова архитектура на предната част скоро ще украси C-Class EV, големите размери и изправената звезда на тийзъра на Вагнер сочат към следваща генерация електрически S-Class. Този предстоящ флагмански EV ще замести поляризиращия и бавно продаващия се EQS, преминавайки към новата специална платформа MB.EA на автомобилния производител, която е проектирана да подкрепи следващата вълна от средни и големи електрически автомобили, включително електрическите модели C-Class и E-Class. Този смел, осветен дизайн е предизвикателната декларация на Mercedes-Benz, че новата му електрическа ера ще се характеризира с максимално присъствие и безкомпромисна разкош, в ярък контраст с конкуренти като BMW, които едновременно намаляват някои дизайнерски елементи със своите електромобили Neue Klasse.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Таkа.

    3 1 Отговор
    По-стария модел не знам как е, но на по-новия модел е по-грозен всякога. Все нови модели на коли ги правят по-грозни и по-трошливи, електрификацията също няма да върши никаква работа. Видях други нови коли, дето са по-грозни. Все едно тази кола е като човек, усмихващ с двете части на зъбите - и от горното, и от долното.

    19:07 13.10.2025

  • 2 Пич

    3 1 Отговор
    Хм..... на долната снимка има истински Мерцедес! Но на горната......вааа ли ги колко са били пияни германците , като са го ковали и рендосвали това нещо...

    19:10 13.10.2025

  • 3 само с гадаене не става

    1 0 Отговор
    и как да разберем как ще изглежда след лато няма снимки???

    19:46 13.10.2025

  • 4 корабг

    0 0 Отговор
    Поредния опит да продават коли използваики стара слава.Старите мерцедеси бяха велики и надеждни коли.
    Новите са с правени само и само за да ти земат чувал пари,а накрая получаваш едно нищо

    20:24 13.10.2025