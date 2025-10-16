Новини
Subaru представя два STI модела в края на месеца

Subaru представя два STI модела в края на месеца

16 Октомври, 2025 17:50 269 0

Заедно с тях ще видим и Adventure автомобили

Subaru предизвиква ентусиазма на феновете преди тазгодишното изложение Japan Mobility Show, като потвърждава световния дебют на два концептуални модела с означенията STI. Под мотото „Driving the Subaru Difference“, марката е разделила своята експозиция на две части – „Performance“ и „Adventure“, като двата концептуални модела STI са главните звезди на първата.

Водещ в електрическото бъдеще е Performance-E STI Concept,електрически автомобил, обявен за „водещ модел на новото поколение Subaru“. Предварителните изображения разкриват агресивна естетика, включваща остри повърхности, елегантни LED фарове и големи въздухозаборници на бронята, всичко това обгърнато в силует, напомнящ фастбек или хот-хетч профил, създаден за изключителна аеродинамика. Subaru обещава „удобна за водача конфигурация“ с просторно вътрешно пространство и набор от „иновативни технологии“, които да осигурят „интуитивно и вълнуващо шофиране“.

Subaru представя два STI модела в края на месеца

За традиционалистите Performance-B STI Concept е хот хеч с двигател с вътрешно горене, който има за цел да разшири избора на клиентите. Тази петвратна машина, която беше кратко представена по-рано, разполага с фарове и вентилиран капак, които изглежда са заимствани от настоящия седан WRX. Той обаче се отличава с преработена решетка, разширени калници и масивен спойлер, монтиран на петата врата. Важно е, че запазва основната формула за производителност на Subaru: боксеров двигател, съчетан с легендарната система Symmetrical All-Wheel Drive. Този петвратен формат е пряк поклон към почитания WRX STI от трето поколение от 2008 година и може да се превърне в силен конкурент на Toyota GR Corolla.

В частта „Adventure Scene”, Subaru ще представи японските премиери на своите здрави, оборудван с аксесоари прототипи. Те включват изцяло електрическия Trailseeker (известен като E-Outback на някои пазари) с багажник на покрива, новия Forester Wilderness с две канута и най-новия Outback Wilderness, оборудван с багажник за велосипеди и багажник на покрива.

Изложението ще бъде завършено с поклон към рали традициите: зрелищният Family Huckster, силно модифициран GL Wagon от 1983 година с необикновени характеристики и екстремни аеродинамични компоненти.

Subaru представя два STI модела в края на месеца


