Hyundai разработва нов модел със средноразположен двигател и задно задвижване

Създаването на серийна кола със средноразположен двигател е проект, който в Hyundai все още е жив, дори и след като проектът RM (Racing Midship), започнат през 2012 година с прототипите RM14, RM15, RM16 и RM19 на базата на Veloster, не успя да доведе до създаването на серийно произвеждан модел.

В изненадващо разкритие изследовател от корейския екип за проектиране на двигатели на Hyundai наскоро потвърди, че в момента се разработва високооборотният, високопроизводителен MR (midship, rear-wheel-drive) двигател. Инженерите признаха, че „срещат много трудности“ в тази си работа, но заявената цел е ясно „да се разработи двигател, който отговаря на изискванията за производителност на пазара, и да се произвежда серийно без никакви проблеми“.

Новият двигател с вътрешно горене се описва като „невиждан досега“, с „много различен“ дизайн и конфигурация, което предполага, че не е просто адаптация на съществуващ производствен модел. Този нов MR двигател се различава от twin-turbo V8, разработван за състезателния автомобил Genesis Magma Racing GMR-001. Този V8, който задвижва прототипа LMDh, е производна версия и споделя около 60% от компонентите си с четирицилиндровия 1,6-литров двигател, използван в програмата на Hyundai за Световния рали шампионат (WRC).

Това оставя три интригуващи възможности за новия средноразположен двигател: Това ще е V8 за състезания за издръжливост, въпреки че езикът подсказва, че става дума за изцяло нов дизайн. Hyundai разработва сравним двигател за автомобил, разрешен за движение по пътищата, под новата подмарка Genesis Magma или за гамата Hyundai N или и двете са верни, с V8 за състезания LMDh и напълно отделен, уникален двигател с вътрешно горене, разработван за серийно произвеждан автомобил със среден двигател, носещ емблемата на Hyundai или Genesis.