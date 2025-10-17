Звездите на Байерн Мюнхен получиха чисто нови Audi-та. Ето какво избраха

Тази година ежегодното предаване на автомобили от Audi на FC Bayern се състоя в тиха и затворена обстановка, като шумът на тълпата бе заменен с приятния звук на автомобилите и контролираните дрифтове на тестовата писта за безопасност в Нойбург.

Предпочитанията на отбора бяха предимно за големите и практични автомобили, като осемнадесет от двадесет и двамата професионалисти избраха SUV. Явен победител беше Audi Q8 TFSI e quattro plug-in hybrid, избран от играчи като Мануел Нойер, Леон Горецка, Хари Кейн, заедно със Серж Гнабри и Дайо Упамекано.

Джошуа Кимих, баща на четири деца, избра Q7 S line TFSI e, единствения седемместен автомобил в отбора, като с хумор заяви, че „не е шегаджия и не се интересува от скорост“, но недвусмислено се нуждае от място за семейството си.

За тези, които предпочитат тиха и блестяща тяга, чисто електрическите модели предоставиха най-високата производителност. Алфонсо Дейвис, Джамал Мусиала, Рафаел Гуерейро и Майкъл Олизе се качиха във внушителния RS e-tron GT, технологичен лидер с впечатляващите 925 конски сили и ускорение от 0 до 100 км/ч за само 2,5 секунди.

Том Бишоф избра Q4 Sportback 40 e-tron. Междувременно Свен Улрайх потегли със спортния SQ6 e-tron, а Александър Павлович и Йонас Урбиг се настаниха в Q6 e-tron.

Колективният избор на отбора представлява здравословна хибридна комбинация: практичността на плъг-ин хибридите за ежедневието и семейните екскурзии, което, както Кимих шегува, му позволява да посещава родителите си „без почивка за зареждане“, и чисто електрическите характеристики за тези, които търсят забавление и стил. Не е изненадващо, че цветовете на автомобилите са толкова класически, колкото и самият клуб, като преобладават изтънчените нюанси на черно, сиво и бяло.