Audi се готви за изключително важна 2026-та година

Audi се готви за стратегическата си промяна, признавайки, че залогът „всичко или нищо“ на електрическите автомобили е бил преждевременен ход – урок, подчертан от отменената разработка на Q8 E-Tron и затварянето на производствения завод в Брюксел. Документ, споделен с инвеститорите, потвърждава натоварена 2026 година, с връщане към основните модели с двигатели с вътрешно горене и едновременно с това въвеждане на нова входна точка за електрическото шофиране.

Сред най-важните новости за следващата година са Q7 от следващо поколение, модел, който ще запази опциите си за двигатели с вътрешно горене, като има голяма вероятност дизеловите TDI варианти да останат актуални за европейския пазар на луксозни автомобили. Освен това компанията се подготвя за премиера на изцяло новият Q9, SUV от най-висок клас, който най-накрая ще позволи на Audi да се изправи срещу конкуренти от същия клас като BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Важно е, че Q9 ще се предлага и с традиционни бензинови двигатели.

Електрически автомобил от входно ниво, който ще се позиционира под Q4 E-Tron. Този нов електромобил се позиционира като духовен наследник на ексцентричния хечбек A2, също ще бъде представен.

Изглежда, че графикът за проектиране е наложил ограничения върху тези нови модели, които ще дебютират през 2026 година. Нито един от предстоящите Q7, Q9 или малкия електромобил няма да разполага с новата естетика на марката, подсказана от спортния автомобил Concept C. Вместо това те ще се придържат към настоящия стил, характеризиращ се с комбинация от разделени фарове и интериор, наситен с технологии. Производството на спортния автомобил Concept C все още е планирано за 2027 година.

Освен моделите с голям обем, Audi Sport подготвя и своите тежки артилеристи. Очаква се да видим нови RS варианти, които ще бъдат пуснати на пазара през 2026 година. Новият RS5 изглежда сигурен залог, като почти сигурно ще бъде съчетан с plug-in хибридна (PHEV) система, за да отговори на строгите стандарти за емисии. Следващият RS5 ще бъде наличен както като liftback, така и като желана комби версия. Възможността за нов RS6 също се очертава, вероятно като PHEV с V8 под капака – конфигурация, която би го отличила от по-малкия RS5. Въпреки че един доклад поставя под съмнение електрическия RS6 E-Tron, Audi все още уверява инвеститорите, че високопроизводителните модели RS са планирани за Premium Platform Electric (PPE).

Гледайки напред, главният изпълнителен директор Гернот Дьолнер отстъпи от предишния ангажимент на компанията за изцяло електрическа гама до 2033 година, сигнализирайки за по-прагматичен подход с двойна стратегия.