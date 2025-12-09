Новини
Германската автомобилна индустрия преживява рекордни загуби на работни места

9 Декември, 2025 12:42, обновена 9 Декември, 2025 18:17 1 095 36

Конкретната статистика е стряскаща

Германската автомобилна индустрия преживява рекордни загуби на работни места - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският автомобилен сектор, който дълго време беше гръбнакът на най-голямата европейска икономика, преживява драматичен обрат. В рамките на по-малко от година индустрията е загубила почти 49 000 работни места – най-лошият показател, регистриран от над две десетилетия. Според данни от Германската федерална статистическа служба (Destatis), цитирани от startbase.com, тази тревожна динамика едва ли ще се подобри в скоро време.

Индустрията в цяла Германия е подложена на сериозни структурни промени, но автомобилният отрасъл, който е символ на страната, е най-силно засегнат. Към края на третото тримесечие на 2025 година, броят на заетите лица в сектора е спаднал до най-ниското си ниво от 2011-а насам.

Конкретната статистика е стряскаща: спрямо предходната година, автомобилният сектор е наел приблизително 48 700 души по-малко. Този спад от 6.3% е най-стръмният сред всички основни промишлени сектори в страната. Общият брой на заетите в индустрията вече е едва 721 400 души – най-ниската цифра от второто тримесечие на 2011 г. насам. Въпреки този масивен отлив, секторът все още запазва позицията си като вторият по големина работодател в Германия след машиностроенето.

Намалението на персонала не е равномерно, а засяга отделните звена с различна сила. Докато големите производители на автомобили и двигатели са регистрирали сравнително умерен спад от 3.8% (свеждайки персонала си до 446 800 души), ситуацията при компаниите доставчици на части и компоненти е наистина критична.

Тук се наблюдава най-сериозното свиване:

Производство на автомобилни части и аксесоари: -11,1% (до 235 400 служители).
Производство на каросерии, надстройки и ремаркета: -4,0% (до 39 200 служители).

Това подчертава, че именно доставчиците са най-уязвимата част от веригата. Те са изправени пред двоен натиск: свиващи се поръчки от основните производители и необходимост от скъпи инвестиции за преминаване към компоненти за електрически превозни средства (EV).

Трябва да се отбележи, че официалната статистика на Destatis изключва свързани индустрии като производителите на гуми. Поради това експертите предупреждават, че реалното въздействие върху общата заетост в автомобилния екосистемата може да бъде дори по-голямо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ко толкоз

    19 3 Отговор
    Има роботи
    Има изкуствен интелект
    Има зелена сделка
    Има вода, ток и въздух на корем
    Има бъдеще
    Ко ревете?

    18:20 09.12.2025

  • 2 Сатана Z

    18 3 Отговор
    Цялата автомобилна индустрия в Детройт е закрита,та затварянето на няколко германски фабрики няма да окаже решаващо значение.

    18:20 09.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 от село

    18 3 Отговор
    Германците скоро ще питат аакат гладните !!

    18:25 09.12.2025

  • 5 Гост

    20 3 Отговор
    Самоубиха ги.

    18:26 09.12.2025

  • 6 ЕСССР

    29 2 Отговор
    Санкциите на Другарката Урсула и митата на господин Бай Дончо перфектната буря, която потапя Евротитаник под звуците на "Одата на радостта"!
    Да живей ЕСССР и куxите другарки, които го управляват!

    18:31 09.12.2025

  • 7 Азззззззз

    28 2 Отговор
    Мигранти, скъпа американска газ, подаръци за украинските крадци... Германия, а и ЕС се самоубиват болезнено.

    18:34 09.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Трийте не нас

    4 6 Отговор
    А бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:42 09.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А бащата на някаква Саяна

    3 7 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:44 09.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Син буркан

    3 6 Отговор
    Сега някаква Саяна кой клас стана? Сама ли ходи на училище или дядо и я кара със син буркан?

    18:49 09.12.2025

  • 30 некаф селяк

    3 0 Отговор
    кат турат секви ненужни боклуци у таралясниците си така ще е особено аита батерии материи нормално

    18:49 09.12.2025

  • 31 Познавам разбирач по

    2 5 Отговор
    Автомобили и камиони - бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:50 09.12.2025

  • 32 Пецо

    8 0 Отговор
    Да плащам да ми се подграва седалката или пък да ми се отключи пълния потенциал на двигателя които съм закупил? А не мрънкайте, че не ви щат трошките

    18:50 09.12.2025

  • 33 Хеми значи бензин

    4 1 Отговор
    Не знам защо на гейрманцитр им се даде такъв толеранс заради глупостите на Айнщайн ли и тн. нямам идея бо тия като дръжава отдавна просто трябяаше да бъдат закрити.

    18:52 09.12.2025

  • 34 ?????

    11 0 Отговор
    Това че се пренасочиха към електрички и изоставиха тва което работеше перфектно (ДВГ) ги закопа.
    Отделно и отказа от евтините и сигурни руски ресурси.
    Да си сърбат квото са си надробили.

    18:58 09.12.2025

  • 35 по суша въздух и море

    2 0 Отговор
    Навсякъде със ДВГ

    за другите двигатели можеш ли да кажеш нещо подобно?

    19:29 09.12.2025

  • 36 Софиянец

    6 0 Отговор
    Нормално! Като слушат фашизоидните си евро "лидери" и продават боклуци на двойни цени!

    19:31 09.12.2025