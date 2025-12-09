Германската автомобилна индустрия преживява рекордни загуби на работни места

Германският автомобилен сектор, който дълго време беше гръбнакът на най-голямата европейска икономика, преживява драматичен обрат. В рамките на по-малко от година индустрията е загубила почти 49 000 работни места – най-лошият показател, регистриран от над две десетилетия. Според данни от Германската федерална статистическа служба (Destatis), цитирани от startbase.com, тази тревожна динамика едва ли ще се подобри в скоро време.

Индустрията в цяла Германия е подложена на сериозни структурни промени, но автомобилният отрасъл, който е символ на страната, е най-силно засегнат. Към края на третото тримесечие на 2025 година, броят на заетите лица в сектора е спаднал до най-ниското си ниво от 2011-а насам.

Конкретната статистика е стряскаща: спрямо предходната година, автомобилният сектор е наел приблизително 48 700 души по-малко. Този спад от 6.3% е най-стръмният сред всички основни промишлени сектори в страната. Общият брой на заетите в индустрията вече е едва 721 400 души – най-ниската цифра от второто тримесечие на 2011 г. насам. Въпреки този масивен отлив, секторът все още запазва позицията си като вторият по големина работодател в Германия след машиностроенето.

Намалението на персонала не е равномерно, а засяга отделните звена с различна сила. Докато големите производители на автомобили и двигатели са регистрирали сравнително умерен спад от 3.8% (свеждайки персонала си до 446 800 души), ситуацията при компаниите доставчици на части и компоненти е наистина критична.

Тук се наблюдава най-сериозното свиване:

Производство на автомобилни части и аксесоари: -11,1% (до 235 400 служители).

Производство на каросерии, надстройки и ремаркета: -4,0% (до 39 200 служители).

Това подчертава, че именно доставчиците са най-уязвимата част от веригата. Те са изправени пред двоен натиск: свиващи се поръчки от основните производители и необходимост от скъпи инвестиции за преминаване към компоненти за електрически превозни средства (EV).

Трябва да се отбележи, че официалната статистика на Destatis изключва свързани индустрии като производителите на гуми. Поради това експертите предупреждават, че реалното въздействие върху общата заетост в автомобилния екосистемата може да бъде дори по-голямо.