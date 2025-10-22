Тестван на реални пътища: Новият DS №8 потвърди способността си да измине 750 км без презареждане

DS Automobiles, марката, която превърна "изкуството на пътуването" във своя философия, направи сериозна заявка в света на електрическите автомобили. Техният нов флагман, DS N°8 Etoile FWD Long Range, не просто обещава дълъг пробег, но го потвърждава в реални, ежедневни условия, превръщайки тревогата за спиране за презареждане в отживелица.

Във време, когато електрическата мобилност е синоним на удобство в града, но често повдига въпроси за междуградските пътувания, DS N°8 демонстрира впечатляваща издръжливост. Производствени модели на електрическия седан преминаха безпрецедентен тест в реалния свят, изминавайки 750 километра между Велизи и Бискарос, Южна Франция, без нито едно междинно презареждане на батерията.

Маршрутът, преминаващ както по скоростни магистрали, така и по второстепенни пътища, е бил значително по-взискателен от лабораторния цикъл WLTP. При средна скорост от 54 км/ч и променящи се температури (от $12^{\circ}\text{C}$ до $19^{\circ}\text{C}$), DS N°8 уверено финишира с остатъчен капацитет на батерията между 5% и 8%. Този остатък е достатъчен за изминаване на още близо 50 километра, което изтласква теоретичния максимален пробег над психологическата граница от 800 км!

Ключовият показател за успеха е изключителната енергийна ефективност. Средният разход на енергия по време на теста е бил едва 11,7 кВтч на 100 км, което е забележимо по-ниско от официалната WLTP стойност от 12,9 кВтч на 100 км. Този резултат е красноречив за перфектната комбинация между оптимизирана аеродинамика (коефициент на въздушно съпротивление $C_x=0.24$) и ефективно задвижване.

Ксавие Пежо, главен изпълнителен директор на DS Automobiles, не крие гордостта си: „Батерията на новият DS N°8 ви позволява да пътувате без чести спирания за презареждане. Тя е комбинация от мощно електрическо задвижване и уникалното „Изкуството на пътуването“, което само марката DS Automobiles може да предложи.

Технологичният гръбнак на DS N°8 е изграден изцяло върху френския индустриален опит. Батерията Long Range с внушителен капацитет от 97,2 кВтч, произведена от Automotive Cells Company (ACC) в Били-Беркло, предлага една от най-добрите енергийни плътности на пазара – 264 ватчаса/кг. Електродвигателят също е продукт на местно производство, идващ от завода в Тремери.

DS N°8 е проектиран и произведен в Европа, съчетавайки авангардни технологии, изискана елегантност и динамичен комфорт. Със своя луксозен интериор и изключителна автономност, той е повече от електрически автомобил – той е декларация за ново поколение премиум пътуване. Очаква се скоро новият DS N°8 да пристигне и на пазарите в региона, предлагайки максимален лукс и автономност на феновете на марката.