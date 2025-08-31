Новини
DS представи луксозен електрически кросоувър

DS представи луксозен електрически кросоувър

31 Август, 2025

No.4 E-Tense може да измине до 450 километър с едно зареждане

Галин Ганев

DS Automobiles разкри основните характеристики на своя предстоящ кросоувър, No.4 E-Tense. Автомобилът, който е наследник на DS4, се позиционира между компактен автомобил и SUV с пълен размер, подобно на Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6.

No.4 E-Tense е оборудван с батерия с капацитет 58,3 kWh, която осигурява пробег от 450 км по WLTP. Задвижва се от предно монтиран електромотор с мощност 213 к.с. и въртящ момент 343 Nm, което му позволява да ускорява от 0 до 100 км/ч за 7,1 секунди. Автомобилът поддържа бързо DC зареждане до 120 kW, което му позволява да се зареди от 20% до 80% за 30 минути.

Автомобилът е с дължина 4400 мм, ширина 1830 мм и височина 1470 мм, с междуосие 2680 мм. Той предлага 390 литра багажно пространство, което може да бъде разширено до 1260 литра със сгънати задни седалки.

Вътрешността на No.4 E-Tense включва нов цифров приборен панел и 10-инчов централен сензорен екран с най-новата версия на софтуера на DS, който включва интеграция с ChatGPT за въвеждане на естествен език. Други налични функции включват хед-ъп дисплей и инфрачервена камера за нощно шофиране. Автомобилът поддържа и функционалност V2L (Vehicle-to-Load), която позволява на батерията му да захранва външни устройства.


  • 1 демократ

    1 1 Отговор
    А с ква средна скорост ги изминавя тия 450 километърА

    12:35 31.08.2025