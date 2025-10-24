Новини
Alfa Romeo Giulia и Stelvio остават още поне няколко години

24 Октомври, 2025 18:55 538 3

  • alfa romeo-
  • giulia-
  • stelvio

Двата модела ще продължат да се произвеждат поне до 2027-ма

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ветеранът Alfa Romeo Giulia, модел, който вече навлиза в десетата си година, и неговият събрат, SUV-ът Stelvio, получават значително удължаване на живота си. Първоначално планирани за пенсиониране през тази година, италианският автомобилен производител официално сложи край на този план, потвърждавайки, че производството и на двата модела в завода в Касино ще продължи до 2027 година.

Това удължаване се основава на високо ценената платформа Giorgio, архитектура, родена от масивна инвестиция от един милиард евро под ръководството на покойния шеф на FCA Серджо Маркионе. Неотдавнашно разкритие на високо ниво дори предполага, че Giulia и Stelvio могат да се произвеждат до 2028 година.

Причината за запазването на настоящото поколение е ключова стратегическа промяна. Майката компания на Alfa Romeo, Stellantis, първоначално имаше намерение следващото поколение Giulia и Stelvio да бъдат изцяло електрически автомобили, в съответствие с амбициозната цел на марката за пълна електрификация до 2027 година. Въпреки това, по-бавното от очакваното приемане на електрическите автомобили на пазара наложи решаваща ревизия.

Наследниците сега се препроектират, за да се приспособят към традиционните двигатели с вътрешно горене, което изисква допълнително време за разработка и съответно забавя пускането им на пазара. Тази пренастройка отразява тенденция, наблюдавана в цялата индустрия, където стратегиите за изцяло електрически автомобили се смекчават, с изключение на непоколебимия подход на конкуренти като BMW.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пума

    0 2 Отговор
    Като има балъци да си купуват тия стари модели на марката на разбойниците алфа ромео ще им ги продават и повече! защо му е на някой да си дава парите за тия ретро алфи като на пазара се продават чудесни нови модели Дачия Бигстер примерно или Сандеро спорт.?? А защо не и Шкода Фабия Монте карло или Новия Kodiaq RS. По-модерни и технологични и спортни от измислените старовремски хулигански коли на Алфа!

    Коментиран от #2, #3

    19:47 24.10.2025

  • 2 Пилот на Ферари

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пума":

    Ха ха ха , кажи бе брат - ти какъв нов автомобил караш ?
    Миришат ти краката за тия два автомобила .

    20:25 24.10.2025

  • 3 Асд

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пума":

    Колега, карам Алфа произведени от 1984 до 2000 и незнам коя си.
    И в най-обикновената 159 е по-удобно, от коя да е Дачия. Повярвай ми.
    Като се кача в дачията е все едно съм с евтина простит.тка.
    Има една особеност-алфите си ги правя сам, защото майсторите не струват.
    За смотаните служебни ми е все тая кой и как ги прави. Тях ги карам по задължение

    20:31 24.10.2025