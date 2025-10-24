Alfa Romeo Giulia и Stelvio остават още поне няколко години

Ветеранът Alfa Romeo Giulia, модел, който вече навлиза в десетата си година, и неговият събрат, SUV-ът Stelvio, получават значително удължаване на живота си. Първоначално планирани за пенсиониране през тази година, италианският автомобилен производител официално сложи край на този план, потвърждавайки, че производството и на двата модела в завода в Касино ще продължи до 2027 година.

Това удължаване се основава на високо ценената платформа Giorgio, архитектура, родена от масивна инвестиция от един милиард евро под ръководството на покойния шеф на FCA Серджо Маркионе. Неотдавнашно разкритие на високо ниво дори предполага, че Giulia и Stelvio могат да се произвеждат до 2028 година.

Причината за запазването на настоящото поколение е ключова стратегическа промяна. Майката компания на Alfa Romeo, Stellantis, първоначално имаше намерение следващото поколение Giulia и Stelvio да бъдат изцяло електрически автомобили, в съответствие с амбициозната цел на марката за пълна електрификация до 2027 година. Въпреки това, по-бавното от очакваното приемане на електрическите автомобили на пазара наложи решаваща ревизия.

Наследниците сега се препроектират, за да се приспособят към традиционните двигатели с вътрешно горене, което изисква допълнително време за разработка и съответно забавя пускането им на пазара. Тази пренастройка отразява тенденция, наблюдавана в цялата индустрия, където стратегиите за изцяло електрически автомобили се смекчават, с изключение на непоколебимия подход на конкуренти като BMW.