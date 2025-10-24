Toyota официално се сбогува със Supra

Слънцето залязва над настоящото поколение A90 Toyota Supra, след като автомобилният производител официално обяви, че крайната дата за производство на спортното купе, разработено съвместно с BMW Z4, е март 2026 година. Това дава на ентусиастите по-малко от шест месеца, за да си поръчат фабрично нов модел, произведен по поръчка, преди поръчките да се затворят.

Краят на петото поколение Supra беше публична тайна, но конкретният график сега затвърждава края на това сътрудничество с BMW. От дебюта си през 2019 година Supra се задвижва от 3,0-литров турбокомпресор с шест цилиндъра на немската марка,

Това обявяване за прекратяване на производството се отразява и на открития му събрат, тъй като производството на BMW Z4 също ще приключи през 2026 година. И двата автомобила се произвеждат на една и съща линия в завода на Magna Steyr в Грац, Австрия, като и двата автомобилни гиганта нямат непосредствени планове за повторение на представянето си в сегмента на спортните автомобили.

Въпреки това, емблемата „Supra“ – име, което за първи път украсява луксозната Celica през 1978 година – няма да бъде изтеглена от пазара завинаги. Слуховете и дори намеците от Toyota сочат, че нова версия е планирана за 2027 година. Очаква се тази шеста генерация Supra да запази класическата си конструкция с преден двигател и задно задвижване, но да се откаже от двигателите на BMW в полза на нова платформа и 2,0-литров турбо двигател, проектиран от Toyota, потенциално допълнен с хибридна система. Първите спекулации сочат мощност от около 400 конски сили, което показва, че наследството на Supra далеч не е приключило.