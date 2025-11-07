Сладкият живот на електромобилите приключи. Постепенно в Европа се въвежда данък на километър пробег

В продължение на години електромобилността беше абсолютен любимец на държавните хазни – собствениците на EV се радваха на внушителни субсидии, данъчни облекчения и преференциален режим, докато шофьорите на бензинови и дизелови автомобили поемаха все по-голямата финансова тежест от постоянно нарастващите такси за CO2. Но, ах, горката ирония! Този „меден месец“ изглежда е към своя край. Колкото повече електромобили заливат пътищата, толкова по-големи са зеещите дупки в държавните бюджети, причинени от изчезващите приходи от данъци върху горивата.

Именно тази неизбежна финансова реалност е на път да бъде посрещната с радикално решение във Великобритания. Въпреки че Обединеното кралство следва общия европейски курс за забрана на нови ДВГ през следващото десетилетие, то е на път да въведе революционна (и спорна) такса за своите електромобили. Информацията е на авторитетното издание focus.de.

Лондон подготвя финансово цунами под формата на „такса пробег електромобили“. Както гръмко съобщава The Telegraph, канцлерът Рейчъл Рийвс планира да въведе допълнителен налог, базиран на изминатото разстояние – плащане за километър. Конкретиката е стряскаща: водачите на електрически превозни средства ще бъдат облагани с три пенса на миля (което се равнява на около 3.4 евроцента за 1.6 километра).

Новият данък, чието въвеждане се планира за 2028 година, ще бъде допълнение към всички останали налози, свързани с превозните средства. Според изчисленията на Британската автомобилна асоциация (AA), това означава, че собствениците на EV ще плащат средно по 250 паунда допълнително годишно (около 290 евро). Разбира се, често пътуващите шофьори ще бъдат принудени да бръкнат значително по-дълбоко в джоба си.

Този драстичен ход е оправдан от колосалния успех на електромобилността на Острова – прогнозите сочат, че до 2028 година по пътищата ще се движат около шест милиона електрически автомобила, което логично води до огромни загуби в хазната. Важно е да се отбележи, че този нов допълнителен данък ще засегне и хибридните превозни средства, макар и в по-малка степен, тъй като те вече плащат данък върху горивото, когато ползват своя бензинов двигател.

Междувременно, контрастът в Европа е огромен. Докато Германия все още предлага на чисто електрическите автомобили, регистрирани до края на 2025 година, пълно освобождаване от данък върху превозните средства чак до 31 декември 2030-а, което води до загуби в милиарди евро, съседна Австрия вече направи решителна крачка.

В Алпийската република привилегиите за EV бяха премахнати още от април 2025 година, тъй като и там електромобилите се движеха „извън отчета“ без да допринасят за износването на пътищата и публичната инфраструктура. Австрийците въведоха сложна, но справедлива система за данъчно облагане, базирана на теглото на превозното средство и неговата мощност. Това доведе до солидни годишни такси, като например: VW ID.3 Pro: 514 евро / година, Tesla Model Y: 950 евро, Audi e-tron 55: 1142 евро

Имайки предвид, че в Германия вече има 1.65 милиона електрически автомобила – число, което бързо ще надхвърли два милиона, – въвеждането на подобен данък би могло да донесе стотици милиони евро годишно. Британският прецедент е ясен сигнал: сладкият живот на EV приключи. Правителствата по света са принудени да търсят нови, устойчиви начини за финансиране на пътната мрежа, а таксата на километър изглежда е новата, неизбежна реалност.