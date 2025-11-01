Тунинг пакет за Civic Type R струва повече от самия автомобил

Обичаната Honda Civic Type R, която продължава да доминира на японския пазар с високите си постижения заедно с новия Prelude, претърпя брутална естетическа преработка от Mugen, легендарното вътрешно тунинг подразделение на Honda. Наречен Group.B bodykit, този комплект от карбонови части и високопроизводителен хардуер превръща този хечбек в състезателна машина, разрешена за движение по пътищата, макар че цената му е строго за ентусиастите с най-дълбоки джобове.

Първоначално представен като концепция на Tokyo Auto Salon 2025, Mugen вече е финализирал цените и наличността на пълния набор от компоненти Group.B. Екстериорът се отличава с агресивно удължение на предния броня с изпъкнал сплитер, капак от карбонови влакна с вентилационни отвори в стил GT3, и такива интегрирани в предните калници. Това преминава в заострени странични прагове и достига своя връх в задна част с масивен спойлер, втори спойлер и централен дифузьор с един накрайник, в който се намира титаниевият ауспух.

Инженерите на Mugen потвърждават, че пакетът за каросерията намалява теглото на колата с 38 килограма и генерира приблизително три пъти по-голяма аеродинамична сила от стандартната конфигурация на Type R, което обещава значително подобрена стабилност и сцепление при високи скорости.

Докато 2,0-литровият четирицилиндров турбо двигател остава непроменен, пакетът включва титанова изпускателна система, която намалява теглото с още 8,75 кг, като същевременно осигурява по-силен звук и незначително увеличение на въртящия момент в средния диапазон. От решаващо значение за пистовото каране, комплектът включва подобрени, високопроизводителни спирачки, проектирани да издържат на безмилостни сесии на пистата, с подобрена спирачна сила и устойчивост на износване.

Финансовата сметка за това ниво на персонализирана производителност е изненадваща. Общата цена само за частите на Mugen възлиза на 9 630 000 йени (около 62 500 щатски долара). В комбинация с цената на базовия Civic Type R, която започва от около 4 997 300 йени (32 500 USD) в Япония, напълно оборудван модел от лесно може да надхвърли границата от 100 000 USD, което ефективно удвоява цената на стандартния автомобил.

Mugen потвърждава, че частите ще бъдат пускани на пазара поетапно през 2026 година, като ограничените производствени количества означават променливи и удължени срокове за доставка за клиентите, които са готови да платят премия за този върхов израз на JDM производителността.