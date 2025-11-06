Honda разработва нов V6 двигател

Honda потвърди, че разработва V6 двигател от ново поколение, специално проектиран да бъде сърцето на предстоящата ѝ система за големи хибридни електрически автомобили (HEV), насочена към печелившите сегменти на SUV, пикапи и минивани в САЩ. Тази нова глава за V6, чийто дебют е предвиден за 2027 година, бележи решителна стъпка от страна на автомобилния производител да използва електрификацията за постигане на сила и значително повишаване на ефективността в по-големите си модели.

Новата задвижваща система не е просто леко обновяване, а изцяло нов дизайн, създаден, за да отговори на силното търсене на американския пазар за теглителна мощност и стабилна производителност. Макар Honda да не разкрива точния работен обем – има спекулации, че ще се върне към 3.0 литра – целите на системата са ясни: значително подобрение от 30% в горивната ефективност в сравнение с настоящите модели V6, задвижвани само с бензин, съчетано с повече от 10% увеличение на ускорението при пълна газ. Това ясно показва, че Honda се стреми да отговори както на изискванията за опазване на околната среда, така и на тези на ентусиастите.

Усъвършенстваната хибридна конфигурация ще използва до три електрически мотора в конфигурации със задвижване на всички колела, което ще допринесе за подобряване на въртящия момент при ниски скорости и извън пътя за модели като Pilot, Passport, Ridgeline и Odyssey. Системата е проектирана така, че да позволява на V6 двигателя да задейства директно колелата при ниски и средни скорости, когато тежките товари или тегленето изискват максимален въртящ момент, което е съществена разлика от настоящите по-малки четирицилиндрови хибридни системи, които при тези скорости използват двигателя предимно като генератор.

Като се има предвид, че съществуващата платформа на Pilot е сравнително нова, а Ridgeline и Odyssey наближават края на настоящите си цикли, наблюдателите от бранша посочват последните две като основни кандидати за първоначалното пускане на пазара на тази V6 HEV система през 2027 година, като Acura MDX също е вероятен ползвател. Този дългоочакван силов агрегат ще се монтира на нова, по-твърда и по-лека платформа за големи HEV, част от по-широкото технологично усилие на Honda, докато компанията се ориентира към прехода на автомобилния свят към електрификация.