Новини
Авто »
Защо новите LED фарове нямат нищо общо с халогенните

2 Ноември, 2025 12:00 989 6

  • led светлини-
  • фарове

Автомобилната особеност, която промени правилата за безопасност и видимост

Защо новите LED фарове нямат нищо общо с халогенните - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Допреди няколко десетилетия, фаровете на автомобилите имаха една-единствена, проста функция: да осветяват пътя напред. Днес обаче, благодарение на светкавичния технологичен скок, те се превърнаха в истински високотехнологични мозъчни центрове. Говорим за адаптивните LED или Матрични светлинни системи – една забележителна автомобилна особеност, която промени правилата за безопасност и видимост.

Тази система е не просто „умна“, тя е почти интелигентна. Вместо просто да превключва между къси и дълги светлини, както правеше старата школа, матричната технология използва мрежа от десетки индивидуално управлявани LED елементи. Благодарение на вградената камера, тя непрекъснато сканира пътя, засича другите участници в движението – както насрещно идващи, така и тези пред вас – и реагира в рамките на милисекунди.

Гениалността се крие във „формирането на тунел“. Системата насочва дългия сноп светлина навсякъде, където няма опасност от заслепяване, като същевременно създава тъмни зони, или „изрязва“ светлината, точно около другите превозни средства. Така вие винаги шофирате с възможно най-добрата осветеност, без обаче да дразните или заслепявате останалите водачи. На практика, дългите ви светлини остават винаги включени, но по интелигентен начин.

Тази функция е драматичен скок напред в активната безопасност. Тя намалява умората на очите при нощно шофиране, увеличава времето за реакция при внезапна поява на пешеходец или животно и елиминира напрежението от постоянно превключване на фаровете.

Адаптивните матрични светлини са показателен пример за това как един класически компонент може да бъде преосмислен. От обикновен осветител, той се превърна в сложна, визуална система за подпомагане на водача, демонстрирайки, че съвременният лукс се крие не толкова в блясъка, колкото в ненатрапчивата, но животоспасяваща технология.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 боян расате

    0 2 Отговор
    и добре че като се счупят може да се гръмне човек защото обикновенния селянин е добре да си остане да си кара на селските крушки

    12:10 02.11.2025

  • 2 Отец инжинер Петка

    2 0 Отговор
    Заслепяват.

    12:44 02.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Така,

    0 0 Отговор
    само дето фаровете са последната брънка във веригата. Оптаили сте да напишете нещо, ама е доста полвинчата работа. Съвсем отделно, адаптивните LED, ги разкараха и да подчертая, това няма общо с автоматичното превключване къси / дълги.

    12:58 02.11.2025

  • 5 глупости

    0 0 Отговор
    и пътя пред геб става цветомузика постоянно с променящи се нюанси и свелосенски, което нощем си е отвратително. Не всяка функция е полезна нужа или безопасна. насреща идва кола, коато е тъмна със слабо осветление, системата я засича о и не я осветява достатъчно, да не я заслепи. Но пък човещкото око не я вижда или преценява къде е точно в тъмното и се бухваш в нея....

    12:59 02.11.2025

  • 6 Алексия

    0 0 Отговор
    Тези матрични светлини , както ги наричате заслепяват шофьорите в насрещното движение още повече все едно , че карат на дълги!!! Правиш им флаш а те се правят на луди!!! Използват ги и през деня тези светлини обикновено новите модели, сноби 😐

    13:08 02.11.2025