Volkswagen пуска нов стилен седан, но не се надявайте да го видите в Европа

Volkswagen агресивно прокарва стратегията си за електромобили в Китай, като тази стъпка е подкрепена от съвместните усилия с Xpeng, които вече дават резултати. Първият съвместен модел, все още без име, е електрически седан, който ще се присъедини към престижната ID серия, и наскоро бе заснет по време на тестове на китайска земя.

Смята се, че този предстоящ четириврат електромобил ще се основава на архитектурата на наскоро дебютиралата втора генерация Xpeng P7, докато стилът му черпи явно вдъхновение от концептуалните автомобили ID. Aura и ID. Evo на Volkswagen. Рендерите, създадени от дигиталния творец Sugar Design въз основа на прототипи, разкриват автомобил, който заменя част от традиционната за западния пазар естетика на VW с по-елегантен и спортен профил.

Предната част се характеризира с разделени LED фарове и дискретна осветена емблема, разположена в центъра, над отворена черна решетка, което бележи изненадващо смела промяна в стила на германската марка, макар и да не достига радикалните линии на P7. Страничният изглед е особено привлекателен, показвайки изразени задни калници и елегантно извита линия на покрива. Задната част е увенчана с интригуващи LED задни светлини, които обрамчват друга емблема на VW, а дискретен черен дифузьор допълва визуалния пакет.

Макар да остава непотвърдено дали седанът на Volkswagen ще отразява спецификациите на своя Xpeng аналог, второто поколение P7 предлага два варианта на батерия: 74,9 kWh и по-голяма 92,9 kWh. Базовата конфигурация със задно задвижване развива 362 конски сили от един двигател, докато вариантът с задвижване на всички колела включва преден двигател за комбинирана мощност от 586 конски сили. Тази конфигурация със задвижване на всички колела е изключително бърза, като се очаква да достигне 100 км/ч за едва 3,7 секунди. Пробегът на P7 варира от приблизително 700 километра за базовата версия до впечатляващите 820 километра за модела с задвижване на задните колела с голям пробег.

Този проект е ключов компонент от мащабния ангажимент на Volkswagen да пусне над 30 нови модела в Китай, включително 20 електромобила, стратегия, която се изпълнява не само с Xpeng, но и чрез съвместните предприятия FAW-Volkswagen и Volkswagen Anhui.