Tesla Roadster идва през тази година и ще може да лети... или поне така твърди Мъск за пореден път

Спектакълът в автомобилната индустрия около второто поколение Tesla Roadster достигна своя апогей, подхранван от драматичните нови твърдения на главния изпълнителен директор Eлон Мъск, че хипер-електрическият автомобил може да притежава способността да „лети“. След почти осем години в разработка, белязани от многократни забавяния след първоначалния срок за доставка през 2020 година, Roadster остава призрак на пътя, но все пак е мощен символ на необуздана технологична амбиция. Оригиналните, смайващи характеристики на автомобила – обещано ускорение от 0 до 100 км/ч за две секунди, максимална скорост над 400 километра в час и безпрецедентен пробег от 1000 километра – сега са само базовата линия, тъй като Мъск обещава, че предстоящата демонстрация на прототипа ще включва технология, „по-луда от всичко, което Джеймс Бонд“ някога е управлявал.

В основата на тази предполагаема способност за полет стоят две различни, но потенциално допълващи се технологии. Първата е отдавна обсъжданият SpaceX Package, опция за екстремна производителност, при която малките задни седалки се заменят с резервоар за въздух под високо налягане – Composite-Overwrapped Pressure Vessel или COPV, адаптиран от космическите полети – който захранва около десет двигателя, безпроблемно интегрирани в каросерията на автомобила. Тези незапалими джетове, които просто изхвърлят въздух под ултрависоко налягане, ще се използват предимно за осигуряване на моментно, масивно ускорение за невъзможно ускорение, подобрено спиране и стабилност в завоите, като ефективно действат като спомагателна система за контрол, за да се максимизира сцеплението на гумите. Въпреки това, истинският спекулативен скок към „летенето“ е свързан с наскоро разкрит патент на Tesla, който описва подробно активна аеродинамична система.

Този патентован дизайн, който изглежда е вдъхновен от забранените „вентилаторни коли“ от Formula 1 от 70-те години, очертава мултимодална система, използваща мощни вентилатори и селективно разгъваеми престилки под шасито. Основната функция е да генерира незабавна, регулируема сила на притискане – вакуумен ефект, който буквално прилепва колата към пътя – което е от решаващо значение за постигане на ускорение от 0 до 100 за по-малко от секунда, тъй като силата на притискане е налице дори когато колата е в покой. Патентът описва подробно система за управление на разгръщането на престилките и работата на вентилаторите, оптимизирана за максимално сцепление на гладки повърхности при ниски скорости или по-сложна стабилност на разнообразен терен. Важно е, че патентът изрично отбелязва, че чрез обръщане на въздушния поток на мощните вентилатори, системата теоретично би могла да генерира възходяща подемна сила. Това вероятно е източникът на способността за „летене“ или „скачане“,за която Мъск намеква – високотехнологичен трик, за да се повдигне колата на няколко метра от земята, а не да се позволи продължителен полет на километри като истински eVTOL самолет.

Скептицизмът остава висок сред ветераните в индустрията, които посочват огромните регулаторни пречки и изисквания за мощност за действителен полет в електромобил, предназначен за движение по пътищата. Все пак, съчетанието на двигатели, произведени за аерокосмическата индустрия, и активна система от вентилатори, генериращи вакуум, показва, че Roadster, ако някога влезе в производство, ще бъде проектиран да пренапише правилата за автомобилната производителност, замъглявайки границите между суперколата и експерименталния автомобил. Засега целият автомобилен свят просто чака демонстрацията в края на годината, за да види дали това е революционен скок или поредният случай, в който Елон споделя неосъществима информация.