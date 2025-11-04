Honda иска да възроди още един култов модел

Легендарният роудстър Honda S2000 остава любим за множество фенове, а отсъствието му оставя очевидна празнина в настоящата гама на производителя, празнина, която новият хибриден Prelude няма да запълни напълно. Добрата новина е, че желанието да се възроди S2000 е налично в Honda, според главния инженер Томоюки Ямагами, ръководител на новия проект Prelude.

Ямагами, говорейки в кулоарите на неотдавнашното Japan Mobility Show, призна, че S2000 заема специално място, като заяви: „Всички служители на Honda обичат S2000. Някой ден бих искал да [направя още един]“.

Пътят към съвременен наследник на S2000 обаче е изпълнен със значителни препятствия. На първо място, компанията понастоящем не разполага с подходяща платформа за специален, фокусиран двуместен автомобил, а Ямагами е категоричен, че съвместно предприятие – като Toyota-Subaru GR86 или Toyota-BMW Supra – е изключено, за да се запази чистото „ДНК на Honda“, очаквано от ентусиастите.

Втората голяма пречка е суровата икономика на конвенционалните спортни автомобили с нисък обем на производство. Проектирането и производството на такъв автомобил са по принцип скъпи, което води до висока цена, която вероятно би отблъснала по-младото поколение купувачи. Новият Prelude успешно управлява разходите си, като използва платформата и хибридните компоненти на масови модели като Civic – стратегия, която един наследник на S2000 би имал трудности да приложи, без да размие основната си мисия за висока производителност.

Накратко, макар че страстта към възраждането на S2000 е неоспорима в Honda, цифрите, платформата и ангажиментът към самостоятелно, неразводнено преживяване на производителността означават, че завръщането на обичания роудстър в момента е в застой, в очакване на финансово жизнеспособно инженерно решение.