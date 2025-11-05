Ето как ще изглеждат бъдещите компактни модели на Peugeot

Peugeot се готви да представи бъдещия облик на базовия модел на марката, тъй като предстоящият Peugeot 208 е на път да направи драматична промяна, силно вдъхновена от радикалния нов Polygon Concept. Този прототип, чието пълно представяне е насрочено за 12 ноември, е много повече от дизайнерско проучване; той е предвестник на следващия дизайнерски език на Peugeot и дебютният автомобил за новата платформа STLA Small от Stellantis.

Единствената публикувана снимка подсказва за напълно преосмислена естетика. Серийният 208, очакван през 2026 година, вероятно ще се откаже от сегашните вертикални дневни светлини в полза на смела нова предна част с хоризонтални трисегментни фарове. Пропорциите на концепцията показват техническите предимства на новата мултиенергийна архитектура – изключително малки надвеси и къс капак – пряка полза от електрическия дизайн на платформата, въпреки че тя запазва гъвкавостта си да побира електрифицирани задвижващи системи.

Макар че големите джанти и преувеличената каросерия на Polygon Concept са характерни за концепт, чистият, футуристичен силует и радикално преработения салон подсказват за серийния модел. Предварителният поглед към интериора подсказва за динамичен, високотехнологичен команден център, съсредоточен около вече представения Hypersquare волан – революционна, некръгла система за управление, видяна за първи път в Inception Concept. Тази технология се очаква да бъде централен елемент на новия 208, обещаващ по-интуитивно и уникално преживяване при шофиране.