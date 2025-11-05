Новини
Авто »
Ето как ще изглеждат бъдещите компактни модели на Peugeot

5 Ноември, 2025 10:43 605 8

  • peugeot-
  • концепт-
  • 208

Polygon Concept ще дебютира на 12 ноември

Ето как ще изглеждат бъдещите компактни модели на Peugeot - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Peugeot се готви да представи бъдещия облик на базовия модел на марката, тъй като предстоящият Peugeot 208 е на път да направи драматична промяна, силно вдъхновена от радикалния нов Polygon Concept. Този прототип, чието пълно представяне е насрочено за 12 ноември, е много повече от дизайнерско проучване; той е предвестник на следващия дизайнерски език на Peugeot и дебютният автомобил за новата платформа STLA Small от Stellantis.

Единствената публикувана снимка подсказва за напълно преосмислена естетика. Серийният 208, очакван през 2026 година, вероятно ще се откаже от сегашните вертикални дневни светлини в полза на смела нова предна част с хоризонтални трисегментни фарове. Пропорциите на концепцията показват техническите предимства на новата мултиенергийна архитектура – изключително малки надвеси и къс капак – пряка полза от електрическия дизайн на платформата, въпреки че тя запазва гъвкавостта си да побира електрифицирани задвижващи системи.

Макар че големите джанти и преувеличената каросерия на Polygon Concept са характерни за концепт, чистият, футуристичен силует и радикално преработения салон подсказват за серийния модел. Предварителният поглед към интериора подсказва за динамичен, високотехнологичен команден център, съсредоточен около вече представения Hypersquare волан – революционна, некръгла система за управление, видяна за първи път в Inception Concept. Тази технология се очаква да бъде централен елемент на новия 208, обещаващ по-интуитивно и уникално преживяване при шофиране.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Къде е ключалката?

    10:44 05.11.2025

  • 2 Пич

    4 2 Отговор
    Честно ви казвам , за Пежо много ме е яд че го съсипаха ! В миналото имаха много добри автомобили!

    10:54 05.11.2025

  • 3 Гориил

    2 1 Отговор
    Цените на горивата в Европа правят успеха на Peugeot по-малко очевиден.

    11:05 05.11.2025

  • 4 Дончев

    5 0 Отговор
    Понеже електричката няма много ремонти, пежо са се насочили да я направят стъклена. Да може да продават после стъклата си за по над 1000 евро едното. Също ще продават пластамасовите си лед фарове за хиляди евра. Това в тайната на новия концепт :)

    11:06 05.11.2025

  • 5 Механик

    3 0 Отговор
    "Засуканата" форма на това Пежо, вероятно много ще впечатлява жените и мъжете от другия пол.
    Но аз, като технически грамотен човек, виждам едни много нетехнологични извивки, които ще изискват скъпи инструменти (щанци/пресформи). Това ще оскъпи много крайния продукт. Няма да говорим за неудобството от тия извивки, които рязко намаляват вътрешния обем на колата. Вътре ще е като консервна кутия натъпкана с цаца.
    За ремонти по купето при евентуален инцидент, няма да говорим изобщо.
    А инак, формата изглежда добре.

    11:07 05.11.2025

  • 6 Гориил

    1 0 Отговор
    Днес Peugeot няма никакви решителни аргументи в конкуренцията си с китайските производители на най-модерните и технологично напреднали автомобили. При сравняване на цена, качество, надеждност и разход на гориво, дизайнът е от малко значение.

    11:28 05.11.2025

  • 7 Ежко Бежко

    0 0 Отговор
    Само неграмотен може да измисли ширината на купето да е по-тясна от осите на колелата. Къде ги намират такива инженери, без капка функционалност в мисленето. Като тези със слънчевите панели в Норвегия. Света е заприличал на английската бутафория Майти пайтън.

    11:51 05.11.2025

  • 8 Лили Иванова

    0 0 Отговор
    Това е много готино. Направо изглежда като бъдещ автомобил.

    11:56 05.11.2025