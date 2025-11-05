Новини
Авто »
Продават се 100 автомобила Renault

Продават се 100 автомобила Renault

5 Ноември, 2025 13:34 1 589 3

  • renault-
  • търг-
  • автомобилна история

Renault и аукционна къща Artcurial Motorcars обявиха провеждането на ексклузивен търг

Продават се 100 автомобила Renault - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

На събитието ще бъдат предложени около 100 емблематични модела от частната колекция на френския производител. Тази мащабна продажба е част от стратегическия план на Renault да реорганизира своето колосално наследство преди откриването на нов изложбен център във Флен-сюр-Сен през 2027 година.

Продават се 100 автомобила Renault

Търгът, насрочен за 7 декември 2025 година, ще се проведе на емблематичното място във Флен-сюр-Сен близо до Париж – бъдещия дом на всички колекции на марката, които обхващат 125 години иновации. Целта на Renault е да запази 600 емблематични и уникални модела, произведени от 1898 г. насам, като същевременно се освободи от дублиращите се екземпляри (тези, притежавани в два или три броя). Това е рядка възможност за колекционерите да придобият частица история директно от първоизточника.

Моторспорт легенди и турбо ерата

Продават се 100 автомобила Renault

Акцентът в търга безспорно пада върху моторните спортове, които представляват златното десетилетие на Renault във Формула 1. Като пионер в използването на турбо двигатели в F1, френският тим предизвиква статуквото през 1977 г. с прочутия RS01.

Продават се 100 автомобила Renault

Търгът отдава специална почит на този визионерски период, като предлага около двадесет автентични състезателни болида от турбо годините (1981–1985). Сред лотовете ще бъдат представени модели от RE27B до RE60 01b, управлявани от великани като Жан-Пиер Жабуи, Рене Арну и Ален Прост. Легендарният RE40, победител в Гран При на Белгия, олицетворява този успех. Някои от болидите ще бъдат придружени от оригинални технически записки, разкриващи инженерната работа във Вири-Шатийон.

Продават се 100 автомобила Renault

Разделът Издръжливост е представен от емблематичния Alpine A442 във версия шаси 0 – първата в линията, която има история от 24-те часа на Льо Ман и тестове на пистата Колумбус. Рали секцията пък включва икони като прототипа Maxi Turbo 5 B0 и Renault 5 GT Turbo Bandama, все още носещ следи от червената пръст на Световния шампионат.

От класиката до концепциите

Продават се 100 автомобила Renault

Селекцията от 100 автомобила предлага пълен спектър от историята на Renault, включително:

Началото: Функционален Type D от 1901 г. и рядък автобус от 1933 г., демонстриращи изобретателността на Луи Рено.

Продават се 100 автомобила Renault

Емблематични класики: Популярни модели като 4CV, R5 Police, Floride “Disney” и много търсеният Clio Williams, като някои от тях ще се предлагат с регистрационни документи – рядка възможност за пряка покупка от производителя.

Продават се 100 автомобила Renault

Концептуални автомобили: Уникална възможност да се придобият прототипи и визионерски творения, които са ключови моменти в дизайна на марката.

Продават се 100 автомобила Renault

Alpine: Различни модели, включително мощният A610 Evolution и Alpine V6 Turbo.

Продават се 100 автомобила Renault

Повече от коли: Automobilia и артефакти

Освен самите автомобили, търгът ще включва около сто предмета от Automobilia, които отразяват технологичната и човешката история на Renault. Сред най-интригуващите лотове са:

Продават се 100 автомобила Renault

Дизайн и Инженеринг: Около четиридесет аеродинамични тунела и дизайнерски макети, включващи емблематични модели като R4, R5 и Twingo, както и редки макети на болиди от Формула 1 в мащаб 1:5.

Продават се 100 автомобила Renault

Легендарни Двигатели: Феновете на моторните спортове могат да се надяват да придобият легендарни двигатели от F1, включително изключителния Renault Elf V6 Turbo EF15 – агрегат, който е задвижвал Lotus-а на Аертон Сена през 1986 г.

Продават се 100 автомобила Renault

Изненадващи Предмети: Селекцията включва и нестандартни артикули като макет на летящата чиния “Reinastella” (произведена с Eurodisney), макет на транспортен кораб тип „Liberty“ за износ на Dauphine в САЩ, както и исторически часовник от фабриката във Флен-сюр-Сен.

Продават се 100 автомобила Renault

Над 90% от лотовете ще бъдат предложени без запазена цена, което гарантира възможност за участие на широк кръг колекционери и ентусиасти. Тази разпродажба е част от мащабен проект, целящ да събере цялото богато наследство на Renault на едно място за бъдещите поколения.

Продават се 100 автомобила Renault


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миро

    3 0 Отговор
    уилямсите са уникат

    13:47 05.11.2025

  • 2 Име

    3 0 Отговор
    Всички тези рена са сухер, дали днешните обаче ще се превърнат в такива легенди или ще си останат масова конфекция??? Предстои да видим

    13:48 05.11.2025

  • 3 инж. Минчев

    1 0 Отговор
    Много хубави автомобили от златната ера на масовия автомобилизъм в Европа: след 1945 г. Блазе им на колекционерите.

    14:13 05.11.2025