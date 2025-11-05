Продават се 100 автомобила Renault

На събитието ще бъдат предложени около 100 емблематични модела от частната колекция на френския производител. Тази мащабна продажба е част от стратегическия план на Renault да реорганизира своето колосално наследство преди откриването на нов изложбен център във Флен-сюр-Сен през 2027 година.

Търгът, насрочен за 7 декември 2025 година, ще се проведе на емблематичното място във Флен-сюр-Сен близо до Париж – бъдещия дом на всички колекции на марката, които обхващат 125 години иновации. Целта на Renault е да запази 600 емблематични и уникални модела, произведени от 1898 г. насам, като същевременно се освободи от дублиращите се екземпляри (тези, притежавани в два или три броя). Това е рядка възможност за колекционерите да придобият частица история директно от първоизточника.

Моторспорт легенди и турбо ерата

Акцентът в търга безспорно пада върху моторните спортове, които представляват златното десетилетие на Renault във Формула 1. Като пионер в използването на турбо двигатели в F1, френският тим предизвиква статуквото през 1977 г. с прочутия RS01.

Търгът отдава специална почит на този визионерски период, като предлага около двадесет автентични състезателни болида от турбо годините (1981–1985). Сред лотовете ще бъдат представени модели от RE27B до RE60 01b, управлявани от великани като Жан-Пиер Жабуи, Рене Арну и Ален Прост. Легендарният RE40, победител в Гран При на Белгия, олицетворява този успех. Някои от болидите ще бъдат придружени от оригинални технически записки, разкриващи инженерната работа във Вири-Шатийон.

Разделът Издръжливост е представен от емблематичния Alpine A442 във версия шаси 0 – първата в линията, която има история от 24-те часа на Льо Ман и тестове на пистата Колумбус. Рали секцията пък включва икони като прототипа Maxi Turbo 5 B0 и Renault 5 GT Turbo Bandama, все още носещ следи от червената пръст на Световния шампионат.

От класиката до концепциите

Селекцията от 100 автомобила предлага пълен спектър от историята на Renault, включително:

Началото: Функционален Type D от 1901 г. и рядък автобус от 1933 г., демонстриращи изобретателността на Луи Рено.

Емблематични класики: Популярни модели като 4CV, R5 Police, Floride “Disney” и много търсеният Clio Williams, като някои от тях ще се предлагат с регистрационни документи – рядка възможност за пряка покупка от производителя.

Концептуални автомобили: Уникална възможност да се придобият прототипи и визионерски творения, които са ключови моменти в дизайна на марката.

Alpine: Различни модели, включително мощният A610 Evolution и Alpine V6 Turbo.

Повече от коли: Automobilia и артефакти

Освен самите автомобили, търгът ще включва около сто предмета от Automobilia, които отразяват технологичната и човешката история на Renault. Сред най-интригуващите лотове са:

Дизайн и Инженеринг: Около четиридесет аеродинамични тунела и дизайнерски макети, включващи емблематични модели като R4, R5 и Twingo, както и редки макети на болиди от Формула 1 в мащаб 1:5.

Легендарни Двигатели: Феновете на моторните спортове могат да се надяват да придобият легендарни двигатели от F1, включително изключителния Renault Elf V6 Turbo EF15 – агрегат, който е задвижвал Lotus-а на Аертон Сена през 1986 г.

Изненадващи Предмети: Селекцията включва и нестандартни артикули като макет на летящата чиния “Reinastella” (произведена с Eurodisney), макет на транспортен кораб тип „Liberty“ за износ на Dauphine в САЩ, както и исторически часовник от фабриката във Флен-сюр-Сен.

Над 90% от лотовете ще бъдат предложени без запазена цена, което гарантира възможност за участие на широк кръг колекционери и ентусиасти. Тази разпродажба е част от мащабен проект, целящ да събере цялото богато наследство на Renault на едно място за бъдещите поколения.