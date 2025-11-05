Ram навлиза в Европа с по-компактен пикап

Ram поема по нов курс на европейския пазар, като пренасочва фокуса си от своите гигантски пикапи 1500 и Heavy Duty към по-маневрения компактен пикап Rampage. Марката признава, че огромният размер на традиционните модели сериозно ограничава тяхната привлекателност по тесните улици на Стария континент, оставяйки празнина, която по-малкият Rampage е готов да запълни.

Стратегически позициониран между компактните SUV и средноразмерните пикапи, бразилският Rampage на Ram е с по-удобна дължина от 5028 милиметра. Stellantis разглежда този автомобил като „смело ново влизане в сегмента на компактните пикапи за ежедневен живот“, създаден, за да постигне баланс между ежедневна използваемост и здрава производителност – комбинация, която понастоящем заема „празно място“ на пазара.

В основата на Rampage е гъвкавата платформа Small Wide unibody, която споделя с няколко други продукта на Stellantis, включително популярните Jeep Compass и Alfa Romeo Tonale, показвайки своите корени в леките автомобили. В конфигурацията си за пускане на пазара в Южна Америка, пикапът предлага на купувачите избор между турбо дизелов или бензинов двигател, и двата съчетани с деветстепенна автоматична трансмисия и стандартно задвижване на всички колела. Конкретните подробности за европейската задвижваща система все още не са известни, въпреки че съществуващите тийзър изображения подсказват, че стилът на пикапа ще бъде почти идентичен с южноамериканската версия Rebel.

Европейската публика ще види Rampage за първи път на изложението за коне Fieracavalli във Верона, Италия, от 6 до 9 ноември. Ram внимателно нарича това „европейска премиера“, а не пълно пускане на пазара, като окончателните спецификации и важната информация за цените се очаква да бъдат подробно представени по време на събитието. Това предпазливо представяне показва сериозното намерение на Ram да постигне по-висок обем на продажбите в Европа с продукт, по-добре адаптиран към уникалните изисквания на региона.