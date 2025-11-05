Новини
Авто »
Ram навлиза в Европа с по-компактен пикап

Ram навлиза в Европа с по-компактен пикап

5 Ноември, 2025 16:45 653 4

  • ram-
  • пикап-
  • rampage-
  • европа-
  • stellantis

Rampage е предназначен за бразилския пазар

Ram навлиза в Европа с по-компактен пикап - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ram поема по нов курс на европейския пазар, като пренасочва фокуса си от своите гигантски пикапи 1500 и Heavy Duty към по-маневрения компактен пикап Rampage. Марката признава, че огромният размер на традиционните модели сериозно ограничава тяхната привлекателност по тесните улици на Стария континент, оставяйки празнина, която по-малкият Rampage е готов да запълни.

Стратегически позициониран между компактните SUV и средноразмерните пикапи, бразилският Rampage на Ram е с по-удобна дължина от 5028 милиметра. Stellantis разглежда този автомобил като „смело ново влизане в сегмента на компактните пикапи за ежедневен живот“, създаден, за да постигне баланс между ежедневна използваемост и здрава производителност – комбинация, която понастоящем заема „празно място“ на пазара.

Ram навлиза в Европа с по-компактен пикап

В основата на Rampage е гъвкавата платформа Small Wide unibody, която споделя с няколко други продукта на Stellantis, включително популярните Jeep Compass и Alfa Romeo Tonale, показвайки своите корени в леките автомобили. В конфигурацията си за пускане на пазара в Южна Америка, пикапът предлага на купувачите избор между турбо дизелов или бензинов двигател, и двата съчетани с деветстепенна автоматична трансмисия и стандартно задвижване на всички колела. Конкретните подробности за европейската задвижваща система все още не са известни, въпреки че съществуващите тийзър изображения подсказват, че стилът на пикапа ще бъде почти идентичен с южноамериканската версия Rebel.

Ram навлиза в Европа с по-компактен пикап

Европейската публика ще види Rampage за първи път на изложението за коне Fieracavalli във Верона, Италия, от 6 до 9 ноември. Ram внимателно нарича това „европейска премиера“, а не пълно пускане на пазара, като окончателните спецификации и важната информация за цените се очаква да бъдат подробно представени по време на събитието. Това предпазливо представяне показва сериозното намерение на Ram да постигне по-висок обем на продажбите в Европа с продукт, по-добре адаптиран към уникалните изисквания на региона.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    4 1 Отговор
    Много компактен и много екологичен с 6 литров двигател и с 30 на 100 каква ли еко група ще му дадат?

    16:46 05.11.2025

  • 2 Много

    1 4 Отговор
    Безмислен сегмент! Ако не си някакъв колхозник, за нищо не ти трябва.

    16:47 05.11.2025

  • 3 v8-320 коня

    3 2 Отговор
    във европа вече е мизерия, търсят коли със две бутала и 3 компресора и да горят малко около 2 литра/100км

    че парите заминаха за оссрайна

    Коментиран от #4

    16:49 05.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.