Продава се BMW i8 принадлежало на Марадона

Продава се BMW i8 принадлежало на Марадона

10 Ноември, 2025 12:39 420 2

Колата е боядисана в бял цвят

Продава се BMW i8 принадлежало на Марадона - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Революционното BMW i8, автомобил, изпреварил времето си, с кратко, но значимо шестгодишно производство от малко над 20 000 бройки, отново е в центъра на вниманието, този път с една по-интересна бройка. Става дума за купе от 2014 година, което е принадлежало на Диего Марадона,.

Пуснат като флагман на plug-in хибридните автомобили, i8 съчетава шаси от композитни материали за тегло под 1500 кг с усъвършенствана хибридна задвижваща система. Тази комбинация осигурява 362 конски сили от 1,5-литров турбо трицилиндров двигател и преден електромотор, постигайки ускорение от 0 до 100 км/ч за впечатляващите 4,4 секунди, като същевременно се похвали с официален среден разход на гориво, който се конкурираше с много компактни градски автомобили.

Продава се BMW i8 принадлежало на Марадона

Конкретният модел на Марадона, придобит през първата година на модела, е във впечатляващ цвят White Pearl с характерните за BMW i сини акценти и 20-цолови алуминиеви джанти. Интериорът е с кожени седалки в цвят Ivory White, контрастни сини колани, хед-ъп дисплей и премиум аудио система Harman Kardon.

Продава се BMW i8 принадлежало на Марадона

Този конкретен модел от 2014 година използва задвижване от първо поколение, черпещо енергия от скромна литиево-йонна батерия с капацитет 7,1 kWh. Максималната скорост е електронно ограничена до 250 км/ч. Макар че днес мощността може да изглежда по-малко впечатляваща в сравнение с кривата на производителността на електрическите автомобили, i8 остава технологичен белег в прехода към електрификацията. Търгът, който започна с оферта, равна на едва 10 000 евро, вече достига цена над 45 хиляди евро, като остават още седем дни до края му.


  • 1 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Останало ли е някое и друго пакетче в жабката?

    12:59 10.11.2025

  • 2 Бонбон

    0 0 Отговор
    Страхотно бмв е това.

    13:13 10.11.2025