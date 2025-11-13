Как преди години 86 години 27-тонен крайцер причинява невиждано задръстване

На 12 ноември 1939 година обикновеният трафик по пътищата на Бостън се превръща в колосален пътен хаос, който историята помни с усмивка и лек ужас. Причината? Един 27-тонен исполин на колела, чието предназначение е да покори ледените пустоши на Антарктида, но преди това "чудовището" успява да парализира хиляди американски шофьори.

Става дума за антарктическия снежен крайцер (Antarctic Snow Cruiser), известен още като "Пингвин I" – машина, създадена за експедицията на прочутия адмирал Ричард Бърд. Този футуристичен проект с неземни пропорции и огромни гуми по онова време е на път към пристанището на Бостън, откъдето трябва да потегли на морско пътешествие към Ледения континент. Самият му вид – грамаден, бавен и абсолютно нетипичен за пътя – привлича погледите като магнит.

Резултатът от тази грандиозна гледка и тежката, влачеща се походка на крайцера е абсолютен колапс на инфраструктурата. Шофьорите, спрели да зяпат невероятната машина, предизвикват верижна реакция, която прерасна в смайващо задръстване с дължина, надхвърляща тридесет километра.

Оценките показват, че в този безпрецедентен капан са попаднали 70 000 превозни средства, които са били принудени да чакат търпеливо (или не чак толкова търпеливо) пътят да бъде освободен от този 27-тонен „кит“ на сушата. Събитието от 1939 година остава емблематичен момент в хрониките на автомобилния транспорт, доказвайки, че дори най-амбициозните мечти за научни открития могат да предизвикат логистичен кошмар в градската джунгла.