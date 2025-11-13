Ето как ще изглежда болидът на Audi за Formula 1

Audi официално представи R26 Concept, предоставяйки на света първи поглед към болидa на марката от Formula 1, който ще дебютира през сезон 2026. Концепцията представя новата визуална идентичност на цялата компания, като използва цветова палитра от титан, карбоново черно и ново Audi червено, допълнено с четири червени пръстена.

Марката прави своя дебют във Formula 1 чрез придобиването на Sauber Group, създавайки пълен заводски отбор със собствен двигател, разработен в Нойбург ан дер Донау, Германия, и шаси, разработено в Хинвил, Швейцария. Новият хибриден двигател запазва 1,6-литровия V6 с турбокомпресор, но радикално променя баланса на мощността: мощността на електродвигателя (MGU-K) е почти утроена от 120 kW на 350 kW, което води до по-близко съотношение 50/50 между термична и електрическа мощност. Тази значителна промяна в регулациите е точно това, което Audi, с опита си в електрификацията, разглежда като идеалната си отправна точка.

Екипът се ръководи от ветерани във Formula 1, включително бившия шеф на отбора на Ferrari Матия Биното като ръководител на проекта Audi F1 и бившия спортен директор на Red Bull Джонатан Уитли като шеф на отбора. Настоящите пилоти на Kick Sauber, опитният Нико Хюлкенберг и младият талант Габриел Бортолето, ще седнат зад волана за 2026 година.

Изпълнителният директор на Audi Гернот Дьолнер е поставил ясна и амбициозна дългосрочна цел за отбора: „Не влизаме във Formula 1 само за да сме там. Искаме да спечелим... До 2030 година искаме да се борим за титлата в Световния шампионат.“ Това отразява реалистичен, многоетапен подход, като се признава, че ще отнеме време да се премине от „претендент“ към постоянен „конкурент“. Усилията за развитие вече са в напреднала фаза, като цялостната задвижваща система работи динамично в симулация на състезание на изпитвателния стенд през 2024 година.

Първото официално тестване на колата на пистата е планирано за февруари 2026 година в Бахрейн, преди пълния ѝ дебют в състезанията на Гран при на Австралия в Мелбърн през март. Драстичните промени в правилата за 2026 година – включително по-маневрени, с 30 кг по-леки коли, активна аеродинамика и напълно устойчиви горива – представляват както огромно предизвикателство, така и огромна възможност за новодошлите да изравнят шансовете.