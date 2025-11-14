Bentley представи наточен Continental GT с 670 к.с. и задно задвижване

Сто години след като оригиналният модел Super Sports, първото Bentley, превишило 160 км/ч, компанията отбелязва годишнината, възкресявайки името за нова, екстремна версия на Continental GT. Новият Continental GT Supersports е обявен за най-фокусирания върху водача автомобил в настоящата гама, постигайки своята уникална насоченост чрез премахване на хибридни компоненти и преминаване към агресивна задна задвижваща система.

Сърцето на Supersports е мощен, нехибриден V8 двигател с двойно турбо, произвеждащ зашеметяващите 657 конски сили. Тази мощност се предава изключително чрез осемстепенна трансмисия с двоен съединител към задните колела – за първи път в съвременния Continental GT. Резултатът е ускорение от 0 до 100 км/ч за само 3,7 секунди и максимална скорост от 320 км/ч.

Най-значителното инженерно постижение на Supersports е радикалната му диета. Чрез премахването на тежкия хибриден двигател и компонентите на задвижването на четирите колела от своите събратя, Bentley е създал най-лекия Continental GT до момента, с тегло малко под 2000 кг. Задните седалки са напълно премахнати и заменени с лека покривка от въглеродни влакна. Звукоизолацията и задната аудио система са премахнати, за да се спести тегло.

Купето се движи на специални 22-цолови леки ковани джанти, разработени в сътрудничество с Manthey Racing. Екстериорът е облечен в обширни компоненти от въглеродни влакна, включително най-големият преден сплитер, монтиран някога на пътна кола Bentley, странични прагове и нов фиксиран заден спойлер, който генерира повече притискане от стандартния Conti GT.

Bentley проектира шасито за максимално сцепление. Автомобилът разполага с 16,0 мм по-широка задна следа, задно задвижване и електронен диференциал с ограничено приплъзване. Прекалибрираните системи за окачване и кормилно управление работят в съчетание с 48-волтова електронна антирол система, която може да неутрализира накланянето на каросерията само за 0,3 секунди. Спирачната сила идва от най-големите спирачки на всеки съвременен серийно произвеждан автомобил: 440-милиметрови карбон-силициево-карбидни дискове, захващани от десетбутални апарати отпред. Този холистичен подход означава, че Supersports завива с около 30 процента по-бързо от стандартния GT Speed, като е способен да развие до 1,3 G максимална странична сила.

В съответствие със специалния си статут, Bentley планира да произведе строго ограничена серия от 500 индивидуално номерирани екземпляра в световен мащаб, като поръчките ще се приемат от март 2026 година, а производството ще започне по-късно същата година.