General Motors определя 2027-та за краен срок за изтегляне на доставчиците от Китай

14 Ноември, 2025 18:25 362 2

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

General Motors засили усилията си да изолира производството си в Северна Америка от засилващите се геополитически рискове, като според информациите е издала директива до хиляди свои доставчици да премахнат части и суровини, произведени в Китай, до 2027 година. Тази агресивна стъпка, която се засили в началото на 2025 година на фона на нарастващите търговски напрежения между САЩ и Китай, е пряка стратегия за укрепване на „устойчивостта на веригата за доставки“ на автомобилния производител.

Според източници, запознати с дискусиите, гигантът от Детройт е казал на доставчиците да търсят активно алтернативни източници за материали и компоненти, използвани в автомобилите, произвеждани в Северна Америка. Това усилие не е само за намаляване на зависимостта от един пазар, а е отговор на непредсказуемия характер на търговските политики, включително 100-процентовото мито на САЩ върху вноса на китайски електромобили и риска от налагане на ограничения върху износа на критични материали и чипове от Пекин. Изпълнителният директор на GM Мери Бара публично заяви, че компанията „от няколко години работи за постигане на устойчивост на веригата за доставки, като по възможност се снабдява с части от същата страна, в която произвежда автомобилите“.

Макар GM да е определила краен срок до 2027 година за някои, задачата, пред която са изправени доставчиците, е огромна. Веригата за доставки в автомобилната индустрия е дълбоко вкоренена в Китай през последния четвърт век, като доминира в ключови производствени области като осветление, електроника, производство на инструменти и матрици и основен хардуер. Ръководителите в индустрията предупреждават, че развързването на тези десетилетия на връзки, за да се премести производството в предпочитани региони като Северна Америка, Мексико или други съюзнически държави, ще бъде сложно, скъпо и многогодишно начинание. Тези допълнителни разходи за преоборудване и преместване почти със сигурност ще бъдат прехвърлени, което ще окаже натиск за повишаване на потребителските цени на новите автомобили.

Директивата на GM за производството в Северна Америка включва и задължение да се избягва снабдяването от други страни, които са обект на търговски ограничения от страна на САЩ, като конкретно се посочват Русия и Венецуела, въпреки че Китай остава основният фокус на мащабната реформа на веригата за доставки.


  • 1 Госあ

    0 0 Отговор
    ха ха ха ха

    18:31 14.11.2025

  • 2 Оийо

    0 0 Отговор
    Следваща стъпка на Мери Бара е да издаде директива за затваряне. Последния дебел американец да загаси лампите

    18:40 14.11.2025