Toyota Land Cruiser сменя философията си – легендата губи своята рама?

Светът на офроуд ентусиастите е на ръба на шока. Toyota работи върху радикално разширяване на моделното семейство Land Cruiser, което може да доведе до най-голямата промяна във философията на емблематичния модел от 1951 година насам. Според вътрешни източници, японският гигант планира да пусне не един, а два нови модела – SUV и пикап, които може да се откажат от традиционната рамкова конструкция (body-on-frame) в полза на безрамкова платформа.

Комфортът надминава твърдостта

Традиционната рамкова архитектура, която десетилетия наред гарантираше легендарната здравина и издръжливост на Land Cruiser извън пътя, е напът да бъде пенсионирана за новите версии. Използването на безрамкова платформа има за цел да предложи значително подобрение в ежедневния комфорт и управлението на пътя, елиминирайки "грубостта", типична за класическите офроуд машини. Този подход отразява концептуалните насоки, показани с прототипите Toyota EPU (пикап) и Land Cruiser Se (SUV) на изложението за мобилност в Япония през 2023 г.

Новият пикап: Технологичен и гъвкав

Очаква се пикапът да наследи голяма част от характеристиките на концепцията EPU. Прогнозната му дължина ще бъде около 5 метра. Най-вълнуващата му характеристика е вероятността да разполага с прибираща се товарна платформа, което го отличава категорично от сегашните утилитарни модели на Toyota, като Hilux, Tacoma или Tundra.

Електрификация и e-TNGA

И двата нови модела са проектирани да посрещнат предизвикателствата на електрическата ера, като се очаква да бъдат задвижвани от хибридни или изцяло електрически силови агрегати. За целта, Toyota разглежда използването на гъвкавата e-TNGA платформа или друга безрамкова архитектура, която позволява лесно интегриране на електрически компоненти. Ако тези планове се реализират, електрическият Land Cruiser Se може да дебютира още през 2026 г., докато пикапът се очаква през 2027 г.

Световна експанзия и производствена промяна

Тези промени не са ограничени само до продуктовата гама. Toyota обмисля стартирането на производство на новите Land Cruiseri директно в Съединените щати. Подобна стратегическа локализация би имала двойна полза: намаляване на митническите бариери и затвърждаване на позицията на марката на изключително важния американски пазар.

Заключение: Гъвкавост срещу наследство

Този ход бележи началото на една нова ера за Land Cruiser – преход от непоклатимия, здрав офроуд автомобил към по-гъвкаво, модерно и електрифицирано семейство. Toyota се стреми да съчетае легендарното си наследство с нов, екологичен подход, способен да се конкурира ефективно в динамичния пазар на електрификацията. Феновете ще трябва да преглътнат горчивия хап на загубата на рамата, но ще получат модерен, гъвкав и глобален Land Cruiser за XXI век.