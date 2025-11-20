Колите с ДВГ са на "командно дишане" или как европейският преход към „зелени“ технологии се оказа троянски кон

Нов, тревожен доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ) не просто описва пазара – той бие камбаната за западните автомобилни гиганти. Според документа, озаглавен „Какво следва за световната автомобилна индустрия“, целият растеж на глобалния пазар през 2024 година е изцяло дело на електрическите и хибридните превозни средства. Това е тъжната истина: традиционните автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) са отбелязали спад с почти една трета от 2017 година насам. Докладът недвусмислено показва, че индустрията, каквато я познаваме, е в свободно падане и единствено електрификацията я държи над водата.

Анализът на МАЕ очертава не просто промяна, а катастрофален дисбаланс, който измества центъра на тежестта от утвърдените пазари към нов, агресивен доминатор: Китай. Географията на световното автомобилно производство претърпява катаклизъм, който оставя Европа и Северна Америка в ролята на второстепенни играчи. Днес Китай държи изумителните 40% от световния производствен капацитет за автомобили, докато традиционните сили – Европа и Северна Америка – са сведени до по 15% всяка.

Ето горчивите факти, които потвърждават преобръщането на силите:

През 2024 година Китай официално изхвърли Европейския съюз от трона, за да стане най-големият износител на автомобили в света.

70% от електрическите превозни средства, продавани в световен мащаб, се сглобяват в Китай. Това е умопомрачителна зависимост.

С други думи, нашият собствен преход към „зелени“ технологии се оказа троянски кон, който отвори вратите за китайска доминация.

Трите удара под кръста на традиционната индустрия

Изпълнителният директор на МАЕ, Фатих Бирол, не спестява критичния тон, посочвайки три мащабни тенденции, които поставят в шахмат западната индустрия: изместване на производството, промяна в регионите, формиращи търсенето, и най-болезненото – технологично преминаване към електрическа тяга, което изисква милиарди, без ясна гаранция за успех.

Традиционните производители в Европа и САЩ са притиснати в невъзможен ъгъл: те трябва едновременно да поддържат скъпото производство на вече залязващите ДВГ за някои пазари, да инвестират безумни суми в рискови EV проекти и да се конкурират с нови, безскрупулни играчи, които бързо превземат пазара. Това е битка на два фронта, която малцина ще спечелят.

А защо китайските електрически автомобили са толкова по-евтини?

Причината не е само в евтиния труд. Според доклада, голяма част от предимството се дължи на вертикалната интеграция и мащабното производство. Китайците просто изградиха цялата верига от суровини до готови коли, докато Западът се бореше с бюрокрация и остарели фабрики.

Ключовият елемент: батериите. Цената на батериите в Китай е с 30% по-ниска от тази в Европа и с 20% по-ниска от тази в САЩ. Нещо повече, цели 40% от разликата в цената на крайния EV продукт идва от по-евтините компоненти на силовото предаване.

Има ли надежда за наваксване? Докладът на МАЕ е песимистичен. Въпреки че 50% от предимството на Китай се дължи на производствената ефективност, за да постигнат подобни резултати, развитите икономики се нуждаят от инвестиции и увеличаване на производството, които на настоящия етап са практически нереалистични на фона на икономическата несигурност. Изглежда, че битката за цената е загубена, а с нея – и контролът върху бъдещето на автомобилната индустрия.