Колите с ДВГ са на "командно дишане" или как европейският преход към „зелени“ технологии се оказа троянски кон

Нов, тревожен доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ) не просто описва пазара – той бие камбаната за западните автомобилни гиганти. Според документа, озаглавен „Какво следва за световната автомобилна индустрия“, целият растеж на глобалния пазар през 2024 година е изцяло дело на електрическите и хибридните превозни средства. Това е тъжната истина: традиционните автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) са отбелязали спад с почти една трета от 2017 година насам. Докладът недвусмислено показва, че индустрията, каквато я познаваме, е в свободно падане и единствено електрификацията я държи над водата.
Анализът на МАЕ очертава не просто промяна, а катастрофален дисбаланс, който измества центъра на тежестта от утвърдените пазари към нов, агресивен доминатор: Китай. Географията на световното автомобилно производство претърпява катаклизъм, който оставя Европа и Северна Америка в ролята на второстепенни играчи. Днес Китай държи изумителните 40% от световния производствен капацитет за автомобили, докато традиционните сили – Европа и Северна Америка – са сведени до по 15% всяка.
Ето горчивите факти, които потвърждават преобръщането на силите:
През 2024 година Китай официално изхвърли Европейския съюз от трона, за да стане най-големият износител на автомобили в света.
70% от електрическите превозни средства, продавани в световен мащаб, се сглобяват в Китай. Това е умопомрачителна зависимост.
С други думи, нашият собствен преход към „зелени“ технологии се оказа троянски кон, който отвори вратите за китайска доминация.
Трите удара под кръста на традиционната индустрия
Изпълнителният директор на МАЕ, Фатих Бирол, не спестява критичния тон, посочвайки три мащабни тенденции, които поставят в шахмат западната индустрия: изместване на производството, промяна в регионите, формиращи търсенето, и най-болезненото – технологично преминаване към електрическа тяга, което изисква милиарди, без ясна гаранция за успех.
Традиционните производители в Европа и САЩ са притиснати в невъзможен ъгъл: те трябва едновременно да поддържат скъпото производство на вече залязващите ДВГ за някои пазари, да инвестират безумни суми в рискови EV проекти и да се конкурират с нови, безскрупулни играчи, които бързо превземат пазара. Това е битка на два фронта, която малцина ще спечелят.
А защо китайските електрически автомобили са толкова по-евтини?
Причината не е само в евтиния труд. Според доклада, голяма част от предимството се дължи на вертикалната интеграция и мащабното производство. Китайците просто изградиха цялата верига от суровини до готови коли, докато Западът се бореше с бюрокрация и остарели фабрики.
Ключовият елемент: батериите. Цената на батериите в Китай е с 30% по-ниска от тази в Европа и с 20% по-ниска от тази в САЩ. Нещо повече, цели 40% от разликата в цената на крайния EV продукт идва от по-евтините компоненти на силовото предаване.
Има ли надежда за наваксване? Докладът на МАЕ е песимистичен. Въпреки че 50% от предимството на Китай се дължи на производствената ефективност, за да постигнат подобни резултати, развитите икономики се нуждаят от инвестиции и увеличаване на производството, които на настоящия етап са практически нереалистични на фона на икономическата несигурност. Изглежда, че битката за цената е загубена, а с нея – и контролът върху бъдещето на автомобилната индустрия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай Бай
Ореваха отарлъка, че девега било лошо и трябвало да караме ел. коли.
Оказа се обаче, че хич ги няма в конкуренцията да ги произведат.
Затова сложиха огромни мита на тези, които могат да ги произведат приемливо за пазара.
Лукови глави.
Коментиран от #3
13:08 20.11.2025
2 Шведи
13:15 20.11.2025
4 мърди
СТИГА СТЕ РиВАЛИ!!
13:24 20.11.2025
5 Хахахаха
Коментиран от #7, #27
13:24 20.11.2025
6 Царят е гол
13:25 20.11.2025
7 Не си прав
До коментар #5 от "Хахахаха":Проблемът на Европейските производители не е защото не произвеждат автомобилите, които търсят клиентите.
Всъщност и Toyota тъкмо това прави - произвежда точно това което търсят клиентите, но ще бъде застигната още по-лошо от същия проблем - не се подготвиха навреме да продават това, което клиента ще търси утре. Не днес!
А никой не може да отложи идването на утре.
Коментиран от #10, #13
13:28 20.11.2025
8 Китайците са подготвени
Европа няма друг избор освен да си купува "светлото бъдеще" произведено в Китай, защото от много празни приказки и лозунги е забравила да си го произведе сама.
13:33 20.11.2025
9 Кит
Е, ще пореват, ще пореват, а после ще грабнат универсалното средство за извънпазарна хегемония, ще си сътворят една миролюбива световна войничка в която кой-кого и където и да е-там!
Като се поизбием хуманно, ще се преброим, ще си изберем нов генерален секретар и ще хукнем по конгресите, на които Биг Брадър ще ни обяснява от трибуната колко хубава е новата централна власт!
Натам вървят нещата, другарки и господа!
13:34 20.11.2025
11 Няма ляво няма дясно
До коментар #10 от "Ляво утре":Утре ще дойде като днес. Такова каквото само сме си го направили. Не ни е виновен Китай.
13:38 20.11.2025
12 Анонимен
13:43 20.11.2025
13 Хахахаха
До коментар #7 от "Не си прав":Тойота също не продава, това което са очаквали че ще продават. Продажбите падат и ще продължат да падат.
13:44 20.11.2025
14 Иван
Коментиран от #15
13:53 20.11.2025
15 Хахахаха
До коментар #14 от "Иван":Я виж цените на най-евтината Модел У в Германия! А Модел У е дооооста по-голяма от Голф!
Коментиран от #18, #19
14:10 20.11.2025
16 Хахахаха
14:11 20.11.2025
17 ООрана държава
14:19 20.11.2025
18 Хи-хи-хи
До коментар #15 от "Хахахаха":Ще са необходими още доста конфликти на Илон Мъск с Тръмп, за да преглътнат германците действията на Мъск и да започнат отново да купуват Тесла. Скоро няма да им мине яда към Мъск, независимо от цената на автомобилите и техните качества..
14:19 20.11.2025
19 Иван
До коментар #15 от "Хахахаха":Теслата е най-немската кола, да знаеш, за всяка продадена бройка лично танте Меркел се подписва на таблото :) Имам снимана табелка на VW ID3 (реално електрическия голф) 2022ра с цена като нова 48 890 евро, сега са под 40 000, но и за вече стар модел.
14:25 20.11.2025
20 Асен
14:46 20.11.2025
21 факт
15:14 20.11.2025
22 васко де гама
Коментиран от #23
15:41 20.11.2025
23 Хахахаха
До коментар #22 от "васко де гама":Да ти кажа честно, евтината работна ръка, не е добре за евтината работна ръка! Ти искаш ли да си евтина работна ръка? Значи искаш да взимаш голяма заплата, ама да не си евтина работна ръка? Знаеш ли колко са заплатите в Китай, за да са евтина работна ръка?
16:01 20.11.2025
24 ХНХЗпзд
Доказателство е, че прословутата им "вертикална интеграция" и невероятна "иновативност" мистериозно спират да дават резултати, когато се опитат да произвеждат, каквото и да било извън Китай. Още чакаме великите заводи на БУД в Европа, дето щяли да разбият пазара на трески. То да беше само производството на коли.
Изобщо някой да е попадал на китайска фирма в бяла държава? Пък била и само инженерно-дизайнерска. Едно Волво може да се каже, че е такава фирма, ама и те всяка година са на загуба.
Коментиран от #25
16:52 20.11.2025
25 ЕГЕжоШЛ
До коментар #24 от "ХНХЗпзд":А да си се замислил, че досега стоте автомобилни марки в Китай са се интересували само да задоволят нуждите на най-големия автомобилен пазар в световен мащаб - Китай?
Толкова години огромен ръст на производството на всички китайски автомобилни марки. Но чак миналата година успяха да достигнат производство, което само от части да задоволи китайския пазар и започнаха да изместват чуждите фирми.
Чак миналата година стигнаха до свръх производство и пазарни войни. Тоест чак сега започват да гледат на пазарите извън Китай, след като си задоволиха собствения. Каквото ще се случва, започва сега. Не търси доказателства в миналото. Освен това от две-три години започнаха да произвеждат свестни автомобили собствена разработка. Преди това произвеждаха ментета на западни автомобили.
19:30 20.11.2025
26 Китаеца
20:24 20.11.2025
27 Економист
До коментар #5 от "Хахахаха":Половината от проблема е точно в санкциите срещу Русия( скъпи суровини, загуба на огромен пазар) другата половина от проблема е в субсидирането на ел. колите. И двата проблема скоро ще бъдат премахнати, и пак 100 годишните ще тръгнат нагоре.
Коментиран от #28
23:08 20.11.2025
28 Не разбрах
До коментар #27 от "Економист":Смяташ че е ДВГ ще се завърне? Или че като премахнат субсидиите стогодишните ще започнат да продават все повече електромобили ?
07:15 21.11.2025
29 Българин
В Япония Тойота е продала 5 електрически автомобила за последните 6 месеца, а в европа масово се внасят и рекламират Китайски боклуци, защото едни фирмички взимат огромни проценти от продажбата им.
Европа се храни от митата върху китайските автомобили.
Защо нямат мито върху частите, които се правят там за европейските автомобили?
Всичко е ала бала.
08:17 21.11.2025
30 Трифонов
11:43 21.11.2025
31 САС
... най-болезненото – технологично преминаване към електрическа тяга, което изисква милиарди, без ясна гаранция за успех.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14:01 21.11.2025