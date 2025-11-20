Новини
Колите с ДВГ са на "командно дишане" или как европейският преход към „зелени“ технологии се оказа троянски кон

Колите с ДВГ са на "командно дишане" или как европейският преход към „зелени“ технологии се оказа троянски кон

20 Ноември, 2025 13:01

Според анализ на МАЕ 70% от електрическите превозни средства, продавани в световен мащаб, се сглобяват в Китай, което е умопомрачителна зависимост

Колите с ДВГ са на "командно дишане" или как европейският преход към „зелени“ технологии се оказа троянски кон - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Нов, тревожен доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ) не просто описва пазара – той бие камбаната за западните автомобилни гиганти. Според документа, озаглавен „Какво следва за световната автомобилна индустрия“, целият растеж на глобалния пазар през 2024 година е изцяло дело на електрическите и хибридните превозни средства. Това е тъжната истина: традиционните автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) са отбелязали спад с почти една трета от 2017 година насам. Докладът недвусмислено показва, че индустрията, каквато я познаваме, е в свободно падане и единствено електрификацията я държи над водата.

Анализът на МАЕ очертава не просто промяна, а катастрофален дисбаланс, който измества центъра на тежестта от утвърдените пазари към нов, агресивен доминатор: Китай. Географията на световното автомобилно производство претърпява катаклизъм, който оставя Европа и Северна Америка в ролята на второстепенни играчи. Днес Китай държи изумителните 40% от световния производствен капацитет за автомобили, докато традиционните сили – Европа и Северна Америка – са сведени до по 15% всяка.

Ето горчивите факти, които потвърждават преобръщането на силите:

През 2024 година Китай официално изхвърли Европейския съюз от трона, за да стане най-големият износител на автомобили в света.

70% от електрическите превозни средства, продавани в световен мащаб, се сглобяват в Китай. Това е умопомрачителна зависимост.

С други думи, нашият собствен преход към „зелени“ технологии се оказа троянски кон, който отвори вратите за китайска доминация.

Трите удара под кръста на традиционната индустрия

Изпълнителният директор на МАЕ, Фатих Бирол, не спестява критичния тон, посочвайки три мащабни тенденции, които поставят в шахмат западната индустрия: изместване на производството, промяна в регионите, формиращи търсенето, и най-болезненото – технологично преминаване към електрическа тяга, което изисква милиарди, без ясна гаранция за успех.

Традиционните производители в Европа и САЩ са притиснати в невъзможен ъгъл: те трябва едновременно да поддържат скъпото производство на вече залязващите ДВГ за някои пазари, да инвестират безумни суми в рискови EV проекти и да се конкурират с нови, безскрупулни играчи, които бързо превземат пазара. Това е битка на два фронта, която малцина ще спечелят.

А защо китайските електрически автомобили са толкова по-евтини?

Причината не е само в евтиния труд. Според доклада, голяма част от предимството се дължи на вертикалната интеграция и мащабното производство. Китайците просто изградиха цялата верига от суровини до готови коли, докато Западът се бореше с бюрокрация и остарели фабрики.

Ключовият елемент: батериите. Цената на батериите в Китай е с 30% по-ниска от тази в Европа и с 20% по-ниска от тази в САЩ. Нещо повече, цели 40% от разликата в цената на крайния EV продукт идва от по-евтините компоненти на силовото предаване.

Има ли надежда за наваксване? Докладът на МАЕ е песимистичен. Въпреки че 50% от предимството на Китай се дължи на производствената ефективност, за да постигнат подобни резултати, развитите икономики се нуждаят от инвестиции и увеличаване на производството, които на настоящия етап са практически нереалистични на фона на икономическата несигурност. Изглежда, че битката за цената е загубена, а с нея – и контролът върху бъдещето на автомобилната индустрия.


Оценка 4.1 от 22 гласа.
  • 1 бай Бай

    45 5 Отговор
    Смешници евроХейски.
    Ореваха отарлъка, че девега било лошо и трябвало да караме ел. коли.
    Оказа се обаче, че хич ги няма в конкуренцията да ги произведат.
    Затова сложиха огромни мита на тези, които могат да ги произведат приемливо за пазара.
    Лукови глави.

    Коментиран от #3

    13:08 20.11.2025

  • 2 Шведи

    33 2 Отговор
    Цените ги вдигнаха двойно на автомобилите, сега ревът.

    13:15 20.11.2025

  • 4 мърди

    14 1 Отговор
    НАУЧЕТЕ СЕ СА РАБОТИТЕ!!!

    СТИГА СТЕ РиВАЛИ!!

    13:24 20.11.2025

  • 5 Хахахаха

    15 20 Отговор
    Къде е ония, където обясняваше, че инвестирал в утвърдени марки, като ФВ и Мерцедес, защото правели коли от 100 години? Отдавна писахме, че колите се променят и много утвърдени марки, може да изчезнат. Ето, хората също ви го казват. Хората минават на електрички. И това, че ФВ и въобще немските марки са в криза, не е заради санкциите към рашата и руската газ, а защото не произвеждат това, което търсят хората. Производството на електрички ще се увеличава, а продажбите на ДВГ ще намаляват от година на година.

    Коментиран от #7, #27

    13:24 20.11.2025

  • 6 Царят е гол

    17 1 Отговор
    Най-накрая някой да се изправи и публично да го заяви!

    13:25 20.11.2025

  • 7 Не си прав

    11 7 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Проблемът на Европейските производители не е защото не произвеждат автомобилите, които търсят клиентите.

    Всъщност и Toyota тъкмо това прави - произвежда точно това което търсят клиентите, но ще бъде застигната още по-лошо от същия проблем - не се подготвиха навреме да продават това, което клиента ще търси утре. Не днес!

    А никой не може да отложи идването на утре.

    Коментиран от #10, #13

    13:28 20.11.2025

  • 8 Китайците са подготвени

    22 4 Отговор
    Европа много ясно заяви какви са бъдещите екологични цели. Китай си написа домашното, осигури вериги за доставки, разработи технологии и заводи където да произвежда тези технологии. И сега е единствения производител на "светлото бъдеще" на Европа.

    Европа няма друг избор освен да си купува "светлото бъдеще" произведено в Китай, защото от много празни приказки и лозунги е забравила да си го произведе сама.

    13:33 20.11.2025

  • 9 Кит

    20 3 Отговор
    Тези, които мъдро твърдяха, че по-хубаво нещо от конкуренция и отворен, глобален пазар сега яко се преобуват в жалейни дрешки и реват като дечица в детска градина...
    Е, ще пореват, ще пореват, а после ще грабнат универсалното средство за извънпазарна хегемония, ще си сътворят една миролюбива световна войничка в която кой-кого и където и да е-там!
    Като се поизбием хуманно, ще се преброим, ще си изберем нов генерален секретар и ще хукнем по конгресите, на които Биг Брадър ще ни обяснява от трибуната колко хубава е новата централна власт!
    Натам вървят нещата, другарки и господа!

    13:34 20.11.2025

  • 11 Няма ляво няма дясно

    13 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ляво утре":

    Утре ще дойде като днес. Такова каквото само сме си го направили. Не ни е виновен Китай.

    13:38 20.11.2025

  • 12 Анонимен

    11 1 Отговор
    Така без много шум евролидерите застават срещу компаниите в Европа,произвеждащи истински коли.Така облагодетелствуват китайските автомобили,при това тяхно величаво деяние ни лук са яли,ни лук мирисали.Те са невинни по всички познати закони.Тяхното деяние се явява голям грях пред всички европейци,като присъда никой от тях няма да получи.Даже се предвижда получаването на медали за заслуги .

    13:43 20.11.2025

  • 13 Хахахаха

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Не си прав":

    Тойота също не продава, това което са очаквали че ще продават. Продажбите падат и ще продължат да падат.

    13:44 20.11.2025

  • 14 Иван

    19 1 Отговор
    Навремето, някъде около 2009та, имаше програма в Германия - връщаш за бракуване трошка и получаваш 2500 евро за покупка на нов автомобил, като разбира се целта беше да се подпомогне немската автоиндустрия по време на кризата…е хората взеха парите и си накупиха масово базови Дачия Сандеро за по 8000-9000 евро, а Фолксвагени и Ауди-та събираха прах при дилърите. Е същото сега и с електричките - прокараха (зорлем) пазара, китайците се възползваха и сега реват…та в крайна сметка кой (дори с грантове) ще даде 40-45000 евро за нова електричка с размерите на Голф?!

    Коментиран от #15

    13:53 20.11.2025

  • 15 Хахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Иван":

    Я виж цените на най-евтината Модел У в Германия! А Модел У е дооооста по-голяма от Голф!

    Коментиран от #18, #19

    14:10 20.11.2025

  • 16 Хахахаха

    9 3 Отговор
    И да не ви казвам, когато Xiaomi навлезе на европейския пазар, какво ще става!

    14:11 20.11.2025

  • 17 ООрана държава

    5 1 Отговор
    За първи оът виждам да си оправите грешката в заглавието

    14:19 20.11.2025

  • 18 Хи-хи-хи

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Ще са необходими още доста конфликти на Илон Мъск с Тръмп, за да преглътнат германците действията на Мъск и да започнат отново да купуват Тесла. Скоро няма да им мине яда към Мъск, независимо от цената на автомобилите и техните качества..

    14:19 20.11.2025

  • 19 Иван

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Теслата е най-немската кола, да знаеш, за всяка продадена бройка лично танте Меркел се подписва на таблото :) Имам снимана табелка на VW ID3 (реално електрическия голф) 2022ра с цена като нова 48 890 евро, сега са под 40 000, но и за вече стар модел.

    14:25 20.11.2025

  • 20 Асен

    8 5 Отговор
    В Китай е евтино защото един път държавата субсидира производството а после отпуска субсидия за покупка на автомобил.

    14:46 20.11.2025

  • 21 факт

    6 4 Отговор
    Миналия месец бях командировка в Нидерландия. За три седмици видях под десет китайски автомобила по пътищата.

    15:14 20.11.2025

  • 22 васко де гама

    9 6 Отговор
    Това е естесствен необратим процес Западното доминиране е вече история Светът не е това което беше преди 35-40 години . Те колонизаторите си мислеха ,че колониите никога не могат да имат собствени високи технологии а винаги ще бъдат зависими от тях . Евтините енергийни източници, евтината работна ръка и огромният пазар беше и привлекателен за Западните инвестиици но едно не взеха предвид .? Китай не е била колония а Империя е изградена с с хилядолетие същите за много кратък срок постигнаха това което Западът беше достигнал за около 100 години .(имам предвид автомобилната индустрия ). Всичко това е закономерен и необратим процес като новото столетие ще е на Китай и другите Азиатски страни . Ерата на грабежите на Запада е към своя край все по трудно е да се намерят страни като Русия която предлага изключителни възможности -- огромните й природни богатства ! но както преди 85 години не можаха тогава и сега пак не можаха да я унищожат историята се се повтаря не можаха да вземат реванш за ВСВ трябва отново да почакат . Това не означава ,че са се отказали - само за сега .

    Коментиран от #23

    15:41 20.11.2025

  • 23 Хахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "васко де гама":

    Да ти кажа честно, евтината работна ръка, не е добре за евтината работна ръка! Ти искаш ли да си евтина работна ръка? Значи искаш да взимаш голяма заплата, ама да не си евтина работна ръка? Знаеш ли колко са заплатите в Китай, за да са евтина работна ръка?

    16:01 20.11.2025

  • 24 ХНХЗпзд

    6 6 Отговор
    Тази приказка, че видиш ли "вертикалната интеграция" на Китай била причина за ниските цени е за пред хората по телевизора в новините в 19:00ч. Истината е, че в Китай такива понятия като защита на природа и човешки/работнически права изобщо не съществуват.

    Доказателство е, че прословутата им "вертикална интеграция" и невероятна "иновативност" мистериозно спират да дават резултати, когато се опитат да произвеждат, каквото и да било извън Китай. Още чакаме великите заводи на БУД в Европа, дето щяли да разбият пазара на трески. То да беше само производството на коли.

    Изобщо някой да е попадал на китайска фирма в бяла държава? Пък била и само инженерно-дизайнерска. Едно Волво може да се каже, че е такава фирма, ама и те всяка година са на загуба.

    Коментиран от #25

    16:52 20.11.2025

  • 25 ЕГЕжоШЛ

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "ХНХЗпзд":

    А да си се замислил, че досега стоте автомобилни марки в Китай са се интересували само да задоволят нуждите на най-големия автомобилен пазар в световен мащаб - Китай?

    Толкова години огромен ръст на производството на всички китайски автомобилни марки. Но чак миналата година успяха да достигнат производство, което само от части да задоволи китайския пазар и започнаха да изместват чуждите фирми.

    Чак миналата година стигнаха до свръх производство и пазарни войни. Тоест чак сега започват да гледат на пазарите извън Китай, след като си задоволиха собствения. Каквото ще се случва, започва сега. Не търси доказателства в миналото. Освен това от две-три години започнаха да произвеждат свестни автомобили собствена разработка. Преди това произвеждаха ментета на западни автомобили.

    19:30 20.11.2025

  • 26 Китаеца

    2 0 Отговор
    Ще размажем европейските гей костюмари.

    20:24 20.11.2025

  • 27 Економист

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Половината от проблема е точно в санкциите срещу Русия( скъпи суровини, загуба на огромен пазар) другата половина от проблема е в субсидирането на ел. колите. И двата проблема скоро ще бъдат премахнати, и пак 100 годишните ще тръгнат нагоре.

    Коментиран от #28

    23:08 20.11.2025

  • 28 Не разбрах

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Економист":

    Смяташ че е ДВГ ще се завърне? Или че като премахнат субсидиите стогодишните ще започнат да продават все повече електромобили ?

    07:15 21.11.2025

  • 29 Българин

    3 1 Отговор
    Пълни глупости!
    В Япония Тойота е продала 5 електрически автомобила за последните 6 месеца, а в европа масово се внасят и рекламират Китайски боклуци, защото едни фирмички взимат огромни проценти от продажбата им.
    Европа се храни от митата върху китайските автомобили.
    Защо нямат мито върху частите, които се правят там за европейските автомобили?
    Всичко е ала бала.

    08:17 21.11.2025

  • 30 Трифонов

    2 0 Отговор
    Ако разбрах нещо през последните 20 години е, че всичко, което се говори в медиите е дезинформация. Нищо не знаем за настоящото положение и изобщо не знаем какво ще стане утре, а за пък след 100 години, е направо смехотворно да се говори. Не бъдете наивни!

    11:43 21.11.2025

  • 31 САС

    0 0 Отговор
    единственото смислено в цялото драскане е
    ... най-болезненото – технологично преминаване към електрическа тяга, което изисква милиарди, без ясна гаранция за успех.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    14:01 21.11.2025