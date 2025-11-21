Mercedes се готви да поправи една от най-големите "грешки" в модерната си история

Mercedes-AMG предприема наложителна реструктуризация на своята гама от модели, като се готви да прекрати производството на спорния четирицилиндров C63 S E Performance plug-in hybrid след кратък и често критикуван период от по-малко от три години. Според вътрешна бележка, разпространена през октомври, производството на високопроизводителния седан W206 и комби S206, заедно с механично сходния GLC63 PHEV, ще бъде прекратено до май 2026 година. Това широкомащабно премахване се отнася и за по-малко мощните четирицилиндрови C43, GLC43 и GLA35, чието производство е планирано да приключи през февруари 2026 година, като GLA45 остава единственият оцелял компактен четирицилиндров AMG.

Макар че ръководството на Mercedes, включително членът на борда Матиас Гайзен, вече призна, че настоящият модел не е популярен сред ентусиастите – много от които съжаляват за загубата на емблематичния V8 двигател и добавеното тегло на сложната хибридна система – официалната причина за това радикално решение е предстоящата фаза 3 на регламента за шума UN-R51.03 UNECE в Европа, която влиза в сила на 1 юли 2026 година. В меморандума изрично се посочва, че новите правила ще намалят значително границите на външния шум, праг, който настоящите конфигурации на турбокомпресорни четирицилиндрови двигатели очевидно не могат да достигнат без скъпи препроектирания.

Това регулаторно препятствие неочаквано проправи пътя за дългоочакваната промяна на двигателя. Тъй като настоящите PHEV са неправилно разбрани и се сблъскват с екологични пречки, се носят силни слухове, че AMG разработва наследник на C63, който ще разполага с по-голям шестцилиндров двигател, вероятно в комбинация с нова хибридна система, което ще го доближи до конкуренти като BMW M3. Макар че легендарният V8 е структурно невъзможно да се побере в настоящата платформа на C-Class, преминаването към шестцилиндров двигател потвърждава, че AMG се вслушва в обратната връзка от клиентите, за да комбинира необходимата електрификация с отличителното звуково и емоционално вълнение, което се очаква от модела C63.