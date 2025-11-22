Toyota с ново постижение с Yaris със средноразположен двигател

Toyota продължава да работи по своя дългоочакван проект за спортен автомобил със средноразположен двигател, който се очаква да се превърне в следващото поколение MR2, като тества интензивно основната технология в специално създадения GR Yaris M Concept. Прототипът на състезателния автомобил наскоро спечели похвално трето място в категорията ST-Q в 6-ия кръг от японската серия Super Taikyu, което е важен момент за потвърждаване на неговите качества, след като първоначалните препятствия в разработката го принудиха да пропусне по-ранно състезание.

Целта на промяната на проекта на стандартния GR Yaris е да се коригират фундаментално характеристиките на предния двигател и задвижването на четирите колела, които водят до износване на предните гуми три пъти по-бързо от задните. Чрез въвеждането на средноразположен двигател и задвижване на четирите колела Toyota цели да оптимизира разпределението на теглото, да подобри радикално управляемостта и да създаде гъвкав пакет, превъзхождащ всичко останало в настоящата си гама.

Проектът е и терен за изпитване на революционния нов двигател на Toyota: компактен, високопроизводителен 2.0-литров турбокомпресор с четири цилиндъра, с вътрешно обозначение G20E. Този двигател е с 10% по-малък по обем и височина от съществуващия 2,4-литров двигател на Toyota, но предоставя значително повече мощност, което го прави достатъчно гъвкав за използване във всичко – от тежки пикапи до спортни автомобили с високи характеристики. Макар че G20E понастоящем се стреми към мощност от над 400 конски сили в състезателна конфигурация, инженерите по разработката са посочили, че с по-голям турбокомпресор двигателят има потенциал да достигне 600 конски сили без никаква хибридна помощ. Отделът за разработка на двигатели с вътрешно горене на Toyota дори работи върху по-малък, по-компактен вариант на G20E за модели като бъдещата Celica.

Въпреки скорошния успех в състезанията и обещаващото темпо, GR Yaris M Concept продължава да се бори с проблеми с охлаждането, което е често срещано предизвикателство при спортните автомобили с такъв тип двигател, както личи от масивните вентилационни отвори и странични арки, добавени към специално изработената каросерия.