Една от най-интересните версии на Mercedes G-Class се завръща

5 Септември, 2025 10:47 417 0

Кабриолетът отново ще се продава

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz връща G-Class Cabriolet, версия с мек покрив на своя емблематичен офроудър. Компанията публикува загадъчна тийзър снимка, потвърждаваща, че новият модел ще бъде серийно произвеждан автомобил и ще се продава на почти всички пазари. Това бележи значително завръщане за G-Wagen с отворен покрив, тъй като последният редовен Cabriolet беше произведен преди повече от десетилетие.

Тийзър изображението подсказва дизайн, напомнящ на рядката Maybach G650 Landaulet, с покрив, който се простира по-назад от стандартния Cabriolet от предишното поколение. Тъй като най-новият G-Class се продава изключително с четири врати, се очаква, че новият кабриолет също ще има задни врати. Новият Cabriolet ще се произвежда в същия завод Magna Steyr в Грац, Австрия, където се сглобяват всички модели G-Class.

Mercedes не е потвърдил точната дата на дебюта или цената, но предвид тийзъра, официалното представяне с очакваното ще се проведе преди края на годината, а продажбите вероятно ще започнат през 2026 година. С очакваните новият кабриолет ще се базира на моделите G-Class с бензинови двигатели, като G550, който разполага с 3,0-литров редови шестцилиндров турбо двигател с хибридна поддръжка. Възможно е също така на някои пазари да се предлага и вариант с дизелов двигател, като G450d.


