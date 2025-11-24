Новини
Авто »
Kia EV5 Weekender е стилен офроудър, който е готов да се бори с G-Class

Kia EV5 Weekender е стилен офроудър, който е готов да се бори с G-Class

24 Ноември, 2025 18:15 1 075 9

  • kia-
  • ev5-
  • weekender-
  • офроуд-
  • g-class

За момента модела е само концепт

Kia EV5 Weekender е стилен офроудър, който е готов да се бори с G-Class - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Kia агресивно разширява границите на своята гама от електрически SUV модели с представянето на смелия концепт EV5 Weekender на автосалона в Гуанджоу, Китай – дизайнерско проучване, което ясно подсказва за предстоящо производство на модел, пригоден за активен начин на живот. Разработен от екипа на Kia China Style Design, EV5 Weekender е четвъртият концепт, който носи емблемата, след EV9, PV5 и Tasman, което показва сериозното намерение на Kia да създаде подмарка, ориентирана към приключенията.

Kia EV5 Weekender е стилен офроудър, който е готов да се бори с G-Class

В основата на трансформацията на Weekender е цялостна промяна за офроуд. Компактният електрически SUV се отличава с повдигнато окачване за значително по-голям просвет и се движи на по-големи колела, обвити с агресивни гуми, за да осигурява по-уверена и целенасочена стойка. Визуално концепцията възприема характерния за Weekender външен вид с впечатляващо матово бежово покритие, подчертано с ярки зелени детайли. Каросерията е напълно преработена с широки разширения на калниците, масивни странични прагове, нови предпазни плочи за защита на долната част на каросерията, вложка на капака и масивен функционален багажник на покрива. Kia дори добавя и практични модулни точки за монтаж отстрани на автомобила, което е пряк поклон към утилитарната дизайнерска философия на Land Rover Defender.

Kia EV5 Weekender е стилен офроудър, който е готов да се бори с G-Class

Интериорът на концепцията е изненадващо преработен за максимална практичност и първокласно, технологично изживяване. Познатият широк дисплей е разширен, за да се простира по таблото до страната на пътника, в комбинация с тънък цифров инструментален панел. Преработен волан, ревизирана централна конзола, преобразувани вентилационни отвори и нова тапицерия с модерни цветове и тактилна 3D текстура допълват трансформацията.

Kia EV5 Weekender е стилен офроудър, който е готов да се бори с G-Class

Макар нито един от концептите Weekender да не е преминал в производство, версията EV5 изглежда почти готова, проектирана да отговори на нарастващото глобално търсене на здрави, ориентирани към начина на живот електрически автомобили, които са еднакво подходящи както за градско шофиране, така и за излети извън пътя.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    10 2 Отговор
    Много грозен автомобил

    18:29 24.11.2025

  • 2 Ласков

    11 2 Отговор
    Може да се бори с Фиат Мултипла

    18:41 24.11.2025

  • 3 Не сравнявайте G класата

    4 2 Отговор
    С тая грозотия

    18:52 24.11.2025

  • 4 Хохо Бохо

    3 1 Отговор
    И как точно афтурчиту реши фа сравнява тази кофа за смет, изработена от долнопробна рециклирана пластмаса да я сравни с Г-класа????? Айде, от мен да мине, няма фа сравнявам шаси, двигател, окачване, проходимост, надеждност..... Само интериора и сглобките.

    Коментиран от #7

    18:54 24.11.2025

  • 5 Пич

    3 1 Отговор
    Пет пъти тръгвах да коментирам , и пет пъти се отказвах. Защото не знам ! Не знам какво е това нещо !!!

    19:06 24.11.2025

  • 6 Много смотан дизайн

    3 1 Отговор
    На всички нови коли...Отпред вместо нормални фарове само някви тънки светещи лентички приличат на къртици и слепи кучета докато старите модели имаха нормален човешки вид с изразителни красиви фарове и красив фейс все едно ти говори с лицето си колата.Имат душа старите коли!

    19:07 24.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хохохо

    1 2 Отговор
    G класата е пълна с долнопробна евтина скърцаща пластмаса. Това нещо не може да се сравнява вече и с китайските машини дето са супер луксозни, технологично напреднали, само с премиум материали вътре и НЕ скърцат като G класата. Да не говорим че са и два пъти по мощни с по 1000- 1500 коня. Даже и листа може да се сравнява с G класата без проблем

    20:31 24.11.2025

  • 9 Гост

    0 1 Отговор
    Автора е изветтен с пристраттията си! Иначе няма обяснение въйпиющата му некомпетентност! Електричесса Кия, нреку Гегата??? Та те Тойота пе могат да се преборят с нея, КИЯта видиш ли, е новия марсоход!!!
    Аааая, ама то било концепт? Тоест полюция на автора! Е, нищо, няма лошо ...

    21:45 24.11.2025