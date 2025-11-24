Kia EV5 Weekender е стилен офроудър, който е готов да се бори с G-Class

Kia агресивно разширява границите на своята гама от електрически SUV модели с представянето на смелия концепт EV5 Weekender на автосалона в Гуанджоу, Китай – дизайнерско проучване, което ясно подсказва за предстоящо производство на модел, пригоден за активен начин на живот. Разработен от екипа на Kia China Style Design, EV5 Weekender е четвъртият концепт, който носи емблемата, след EV9, PV5 и Tasman, което показва сериозното намерение на Kia да създаде подмарка, ориентирана към приключенията.

В основата на трансформацията на Weekender е цялостна промяна за офроуд. Компактният електрически SUV се отличава с повдигнато окачване за значително по-голям просвет и се движи на по-големи колела, обвити с агресивни гуми, за да осигурява по-уверена и целенасочена стойка. Визуално концепцията възприема характерния за Weekender външен вид с впечатляващо матово бежово покритие, подчертано с ярки зелени детайли. Каросерията е напълно преработена с широки разширения на калниците, масивни странични прагове, нови предпазни плочи за защита на долната част на каросерията, вложка на капака и масивен функционален багажник на покрива. Kia дори добавя и практични модулни точки за монтаж отстрани на автомобила, което е пряк поклон към утилитарната дизайнерска философия на Land Rover Defender.

Интериорът на концепцията е изненадващо преработен за максимална практичност и първокласно, технологично изживяване. Познатият широк дисплей е разширен, за да се простира по таблото до страната на пътника, в комбинация с тънък цифров инструментален панел. Преработен волан, ревизирана централна конзола, преобразувани вентилационни отвори и нова тапицерия с модерни цветове и тактилна 3D текстура допълват трансформацията.

Макар нито един от концептите Weekender да не е преминал в производство, версията EV5 изглежда почти готова, проектирана да отговори на нарастващото глобално търсене на здрави, ориентирани към начина на живот електрически автомобили, които са еднакво подходящи както за градско шофиране, така и за излети извън пътя.