Появиха се първи снимки на "малката" G-Class на Mercedes

25 Ноември, 2025 10:30 1 025 8

  • mercedes-
  • g-class-
  • baby g

Baby G ще дебютира през следващата година

Появиха се първи снимки на "малката" G-Class на Mercedes - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz се готви да представи дългоочакваното ново попълнение в гамата си от електрически автомобили: предстоящия компактен SUV, наречен с любов „малкият G“ от главния изпълнителен директор Ола Каленниус. Очаква се да се появи на пазара през 2027 година, след като вероятно ще бъде представен в края на 2026 година. Този електрически офроудър ще се позиционира под пълноразмерния G 580 с EQ Technology и ще предлага значително по-достъпна входна точка към наследството на G-Class, като цената му се очаква да започне от около 70 000 евро.

Въпреки камуфлажа, нови шпионски снимки потвърждават, че Mercedes подхожда буквално към намаляването на иконата. „Малкият G“ е приблизително с размерите на EQB, но запазва незаменимите дизайнерски елементи на G-Class. Предна част с отличителни кръгли фарове, квадратна силует, плосък капак, изправено предно стъкло и, най-важното, характерният плосък заден край със странично отваряща се врата и капак на резервното колело (вероятно използван за съхранение на кабели за зареждане, подобно на по-големия електрически G).

Появиха се първи снимки на "малката" G-Class на Mercedes

Прототипът има квадратни калници, изпъкнали вежди като оригинала, функционални релси на покрива и масивни дръжки на вратите, като очевидно избягва вградените дръжки, използвани при другите електрически модели на Mercedes, за да запази здравия си характер.

Макар че новият модел ще има по-късо междуосие и по-тясно купе – размери, които иронично биха могли да подобрят неговите офроуд способности – Mercedes не прави компромиси с инженерството. Главният технологичен директор Маркус Шафер потвърди, че автомобилът използва специално разработена платформа, описана като „миниатюрно шаси с рама“, изцяло ново, за да се гарантира, че „малкият G“ запазва автентичния дух и офроуд способностите, очаквани от G-класата, дори и без традиционната пълноразмерна рама. Ангажиментът към автентичността е толкова силен, че екипът проектира прекалено голям брой уникални компоненти, само за да се гарантира, че автомобилът изглежда и се усеща правилно.

Появиха се първи снимки на "малката" G-Class на Mercedes

Забелязаният прототип потвърждава, че това е чисто електрически автомобил благодарение на затворената му решетка, а Шафер вече изключи задвижващи системи с удължител на пробега за тази класа автомобили. Очаква се интериорът да следва външната философия, черпейки вдъхновение от настоящия G-Class с квадратни вентилационни отвори, характерната прекомерно голяма дръжка за пътниците и най-новата система MBUX.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    10 5 Отговор
    Тоя кло зет G класа отдавна не е актуален

    Коментиран от #5

    10:35 25.11.2025

  • 2 123

    13 1 Отговор
    баничарка с раница

    10:38 25.11.2025

  • 3 баба

    12 1 Отговор
    Ужас, но сигурно ще е вървежен сред циганетата.

    10:40 25.11.2025

  • 4 Пич

    9 1 Отговор
    Никога не съм харесвал голямата , но грозотата и се компенсира от зверската и проходимост ! А на това малкото , грозотата какво ще компенсира ?!

    10:41 25.11.2025

  • 5 пешo

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    попаркетничиха го ... много екстри .лукс ,електроника ...пф... скъпо окачване...това трябавше да е работен кон
    .... но хипстъропаркетниците искат лукс и показност....
    Сигрно е страхотна кола... но ... не ми бие на работна вече .. . . а и скъпа. каквото е , си е е ...

    10:57 25.11.2025

  • 6 авто маниак

    3 1 Отговор
    Предпочитам Лексус или дори новата Киа 2026 , но не и това .

    Коментиран от #8

    11:25 25.11.2025

  • 7 Ауууу

    4 1 Отговор
    То тва и попа за катафалка нема го вземе!

    11:34 25.11.2025

  • 8 СЗО

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "авто маниак":

    Всеки има право да няма вкус.

    15:03 25.11.2025