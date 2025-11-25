Появиха се първи снимки на "малката" G-Class на Mercedes

Mercedes-Benz се готви да представи дългоочакваното ново попълнение в гамата си от електрически автомобили: предстоящия компактен SUV, наречен с любов „малкият G“ от главния изпълнителен директор Ола Каленниус. Очаква се да се появи на пазара през 2027 година, след като вероятно ще бъде представен в края на 2026 година. Този електрически офроудър ще се позиционира под пълноразмерния G 580 с EQ Technology и ще предлага значително по-достъпна входна точка към наследството на G-Class, като цената му се очаква да започне от около 70 000 евро.

Въпреки камуфлажа, нови шпионски снимки потвърждават, че Mercedes подхожда буквално към намаляването на иконата. „Малкият G“ е приблизително с размерите на EQB, но запазва незаменимите дизайнерски елементи на G-Class. Предна част с отличителни кръгли фарове, квадратна силует, плосък капак, изправено предно стъкло и, най-важното, характерният плосък заден край със странично отваряща се врата и капак на резервното колело (вероятно използван за съхранение на кабели за зареждане, подобно на по-големия електрически G).

Прототипът има квадратни калници, изпъкнали вежди като оригинала, функционални релси на покрива и масивни дръжки на вратите, като очевидно избягва вградените дръжки, използвани при другите електрически модели на Mercedes, за да запази здравия си характер.

Макар че новият модел ще има по-късо междуосие и по-тясно купе – размери, които иронично биха могли да подобрят неговите офроуд способности – Mercedes не прави компромиси с инженерството. Главният технологичен директор Маркус Шафер потвърди, че автомобилът използва специално разработена платформа, описана като „миниатюрно шаси с рама“, изцяло ново, за да се гарантира, че „малкият G“ запазва автентичния дух и офроуд способностите, очаквани от G-класата, дори и без традиционната пълноразмерна рама. Ангажиментът към автентичността е толкова силен, че екипът проектира прекалено голям брой уникални компоненти, само за да се гарантира, че автомобилът изглежда и се усеща правилно.

Забелязаният прототип потвърждава, че това е чисто електрически автомобил благодарение на затворената му решетка, а Шафер вече изключи задвижващи системи с удължител на пробега за тази класа автомобили. Очаква се интериорът да следва външната философия, черпейки вдъхновение от настоящия G-Class с квадратни вентилационни отвори, характерната прекомерно голяма дръжка за пътниците и най-новата система MBUX.