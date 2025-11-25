Porsche се вдъхновява за бъдещите си модели от Hyundai

Пейзажът на автомобилната индустрия се променя драстично, както показва откритата похвала на Porsche и строгото сравнение с хваленият електрически хечбек на Hyundai, Ioniq 5 N. Франк Мозер, вицепрезидент на моделните линии 718 и 911 в Porsche, описа шофирането на Ioniq 5 N като „откриващо очите“ преживяване, признавайки, че инженерите на Hyundai „са го направили наистина много, много добър“.

Ключовият извод за Zuffenhausen е начинът, по който Ioniq 5 N решава проблема с ангажираността на електромобилите, използвайки синтетична сензорна обратна връзка. Мозер изтъкна симулираните превключвания на предавките (N e-shift) и изкуствените звуци на шестцилиндров двигател (N Active Sound+) като характеристики, от които неговият екип ще се вдъхнови директно за предстоящите електрически модели 718 Boxster и Cayman. Той заяви, че „това е пътят“ за бъдещето на емоционалната производителност на електромобилите, като подчерта, че шофьорите на Porsche ще имат основната свобода да включват или изключват тези цифрови подобрения. Целта е да се предложи на шофьорите възможност да усещат и чуват виртуален звук от шестцилиндров двигател и виртуални превключвания на предавките.

Дори Андреас Преунингер, проектният мениджър на GT Vehicles, който исторически е фокусиран върху двигателите с вътрешно горене, остана впечатлен, след като неохотно седна на предната седалка и изпита режима N Grin Boost на Ioniq 5 N, който временно освобождава пълния потенциал на двойните двигатели –641 конски сили и 770 Nm въртящ момент за спринт от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунди.

Porsche остава ангажиран с пускането на изцяло електрическата серия 718 в началото на 2027 година, въпреки че значителна стратегическа промяна означава, че версиите с най-високи спецификации ще запазят двигателите с вътрешно горене заедно с вариантите с електромотори. Мозер призна, че чисто електрическият 718 ще бъде „малко по-тежък“ от току-що преустановения модел с бензинов двигател, но обеща, че ще бъде „наистина лек автомобил“ за електромобил, като целта е да се достигнат стойности, близки до тези на концептуалния модел Mission R.