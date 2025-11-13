Новини
Първият SUV на McLaren идва през 2028-ма

13 Ноември, 2025 14:46 577 1

Очкава се да видим хибриден V8

Първият SUV на McLaren идва през 2028-ма - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Дългоочакваният високопроизводителен автомобил с висока проходимост от Уокинг вече не е само концепция: McLaren потвърди първия си SUV с кодово име P47 на глобална среща на дилърите, подготвяйки почвата за дебюта му през 2028 година. Това радикално отклонение от традицията се счита за необходима стъпка за завоюване на пазарен дял и осигуряване на финансовото бъдеще на компанията в конкуренция с Ferrari и Lamborghini.

Източници, присъствали на събитието, описаха P47 като елегантен, мускулест, петместен хибриден SUV, който е малко по-голям от внушителния Porsche Cayenne Turbo GT и се движи на агресивни 24-цолови джанти. Той е проектиран да има „реално присъствие“ и да не „се изгуби в екзотичния сегмент на SUV“, въплъщавайки нов дизайнерски език за марката.

Хибридната мощност е с приоритет: P47 ще се задвижва от хибриден V8 двигател, което гарантира, че ще запази високопроизводителното ДНК на McLaren, като същевременно прегърне електрификацията. Този избор затвърждава настоящия фокус на компанията, като главният изпълнителен директор Ник Колинс наскоро потвърди, че изцяло електрическият суперкар остава проект в разработка, но не е приоритет в краткосрочен план.

Навлизането на McLaren в печелившия сегмент на SUV автомобилите – автомобили с „повече от две седалки“, както фино намекна преди това главният изпълнителен директор Колинс – явно има за цел да финансира разработването на основните му суперколи и хиперколи за следващите години.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Леле

    0 0 Отговор
    майко, и тези като жабата, която видяла че подковават коня. Сега остава Бугати, Кьонигсег.. и дате пусант по един СУВ.. извращения.

    15:41 13.11.2025