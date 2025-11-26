Защо Ferrari избра V6 вместо V12 за новата си суперкола?

За феновете беше истински шок, когато Ferrari представи новия си флагман, F80 и разкри, че той се задвижва от мощна, но миниатюрна хибридна архитектура с турбиниран V6. Това разкритие дойде само няколко месеца, след като Maranello драматично потвърди ангажимента си към почитаемия V12 с атмосферния 12Cilindri и Purosangue.

Въпреки това, Ferrari не само се придържа към решението си да намали наполовина броя на цилиндрите за серията F80 от 799 броя, но и агресивно го защитава като най-добрия избор. По време на технически семинар, Матео Туркони, старши мениджър продуктов маркетинг, обясни трудния избор на екипа за разработка на F80: да се придържат към най-емблематичния двигател на марката или да дадат приоритет на чистата производителност, като възприемат най-доброто от съвременната състезателна технология.

Екипът на F80 категорично избира второто, като стиг до заключението, че турбокомпресорният V6 в комбинация с хибридна система осигурява пътя към абсолютна производителност. Туркони стигна дотам, че заяви, че „V6 е по-добър от V12“ за тази хиперкола, като това твърдение се подкрепя от цифрите: 3,0-литровият V6, взет от състезателния автомобил 499P, постига зашеметяваща специфична мощност от над 224 kW (300 PS) на литър. Цялата хибридна система осигурява комбинирана мощност до 882 kW (1200 PS), ускорявайки F80 от 0 до 100 km/h за невероятните 2,15 секунди и достигайки максимална скорост от 350 km/h. 12Cilindri развива 610 kW (830 PS) и достига 100 km/h за 2,9 секунди.

Според Паоло Валенти, ръководител на екипа – Pilot Product Line, компактният размер на двигателя – наричан с любов „големият двигател“ в компанията – позволява на инженерите значително да съкратят междуосието, да намалят теглото и да удължат задния дифузьор до внушителните 1,8 метра, което осигурява значителни аеродинамични предимства, които просто не са възможни с обемистия V12.

Докато привържениците на големия работен обем може да скърбят за липсата на 12 цилиндъра, Ferrari посочва, че легендарни флагмани като 288 GTO и F40 също разчитаха на V8 двигатели. В крайна сметка пазарът вече е дал своята оценка: всички 799 бройки от ограничената серия F80 са напълно разпродадени.