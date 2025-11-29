Собствениците на електромобили ще плащат данък за всеки изминат километър във Великобритания

Британското министерство на финансите пусна дългоочакваната си „политическа бомба“, като официално потвърди края на данъчните облекчения за електромобилите. В последния бюджет е скрито официалното въвеждане на пътна такса, базирана на пробега, наречена „Акциз върху електрическите превозни средства“ (eVED), която ще влезе в сила от април 2028 година. Тази мярка официално прехвърля електромобилите и хибридните автомобили с външно зареждане в категорията на приходите, замествайки милиардите, които се губят ежегодно от намаляващия акциз върху горивото.

Съгласно новата схема, изцяло електрическите автомобили (BEV) ще бъдат обложени с такса от 3pна миля, докато за хибридните автомобили с външно зареждане (PHEV) ще се прилага намалена ставка от 1,5p на миля. Очаква се тази нова такса да бъде приблизително половината от еквивалентната данъчна ставка, която шофьорът на конвенционален автомобил с двигател с вътрешно горене плаща като акциз върху горивото за същото разстояние. За средностатистически шофьор на електромобил, изминаващ 8500 мили (13 700 км) годишно, OBR прогнозира годишна такса от около 255 лири през първата година. OBR оценява, че това ще донесе на хазната начални приходи от 1,1 милиарда лири за финансовата 2028-29 година.

От решаващо значение е, че правителството е подробно описало предвидения механизъм за проследяване на пробега. Министрите изрично изключват задължителното използване на GPS или интрузивни проследяващи устройства, за да защитят личния живот на шофьорите. Шофьорите ще трябва да оценят и заплатят очаквания си годишен пробег заедно с съществуващите си плащания за VED.

Действителният пробег ще се проверява ежегодно, като се използва показанието на километража, записано по време на съществуващия технически преглед на автомобила. По-новите автомобили без технически преглед ще се нуждаят от проверка на пробега около първата и втората годишнина от регистрацията им.

За да смекчи удара и да поддържа темпото към крайния срок за 2030 година за прекратяване на продажбите на нови автомобили на изкопаеми горива, правителството едновременно предложи няколко важни стимула:

Удължаване на субсидията: Субсидията за електромобили (до 3750 лири) е удължена до 2029-30 година. Прагът на цената за добавката за скъпи автомобили към VED за електромобили ще бъде повишен от 40 000 на 50 000 лири, считано от април 2026 година, като се предлага данъчно облекчение за собствениците на електромобили от по-висок клас.

Мярката предизвика смесени реакции, като самата OBR прогнозира, че новата такса за изминат километър ще доведе до спад в продажбите на електромобили с около 440 000 броя през следващите пет години, въпреки компенсиращия ефект от увеличените субсидии.