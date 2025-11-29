Новини
Собствениците на електромобили ще плащат данък за всеки изминат километър във Великобритания

29 Ноември, 2025 12:00 506 5

Същата мярка влиза в сила и за плъг-ин хибридите

Собствениците на електромобили ще плащат данък за всеки изминат километър във Великобритания - 1
Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Британското министерство на финансите пусна дългоочакваната си „политическа бомба“, като официално потвърди края на данъчните облекчения за електромобилите. В последния бюджет е скрито официалното въвеждане на пътна такса, базирана на пробега, наречена „Акциз върху електрическите превозни средства“ (eVED), която ще влезе в сила от април 2028 година. Тази мярка официално прехвърля електромобилите и хибридните автомобили с външно зареждане в категорията на приходите, замествайки милиардите, които се губят ежегодно от намаляващия акциз върху горивото.

Съгласно новата схема, изцяло електрическите автомобили (BEV) ще бъдат обложени с такса от 3pна миля, докато за хибридните автомобили с външно зареждане (PHEV) ще се прилага намалена ставка от 1,5p на миля. Очаква се тази нова такса да бъде приблизително половината от еквивалентната данъчна ставка, която шофьорът на конвенционален автомобил с двигател с вътрешно горене плаща като акциз върху горивото за същото разстояние. За средностатистически шофьор на електромобил, изминаващ 8500 мили (13 700 км) годишно, OBR прогнозира годишна такса от около 255 лири през първата година. OBR оценява, че това ще донесе на хазната начални приходи от 1,1 милиарда лири за финансовата 2028-29 година.

От решаващо значение е, че правителството е подробно описало предвидения механизъм за проследяване на пробега. Министрите изрично изключват задължителното използване на GPS или интрузивни проследяващи устройства, за да защитят личния живот на шофьорите. Шофьорите ще трябва да оценят и заплатят очаквания си годишен пробег заедно с съществуващите си плащания за VED.

Действителният пробег ще се проверява ежегодно, като се използва показанието на километража, записано по време на съществуващия технически преглед на автомобила. По-новите автомобили без технически преглед ще се нуждаят от проверка на пробега около първата и втората годишнина от регистрацията им.

За да смекчи удара и да поддържа темпото към крайния срок за 2030 година за прекратяване на продажбите на нови автомобили на изкопаеми горива, правителството едновременно предложи няколко важни стимула:

Удължаване на субсидията: Субсидията за електромобили (до 3750 лири) е удължена до 2029-30 година. Прагът на цената за добавката за скъпи автомобили към VED за електромобили ще бъде повишен от 40 000 на 50 000 лири, считано от април 2026 година, като се предлага данъчно облекчение за собствениците на електромобили от по-висок клас.

Мярката предизвика смесени реакции, като самата OBR прогнозира, че новата такса за изминат километър ще доведе до спад в продажбите на електромобили с около 440 000 броя през следващите пет години, въпреки компенсиращия ефект от увеличените субсидии.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пешо Кюстендилецо

    0 0 Отговор
    Това у Англия кво ора живеят не знам. Дож, студ, мъгла секи ден. Това не моа си нормален да одиш там, по-добре тука у затворо да сам. А иначе като са улави да си не турат газови уредби нека плащат.

    Коментиран от #3

    12:04 29.11.2025

  • 2 Нафто

    1 0 Отговор
    Те тва е, с ел. двигател или с двг., разхода ще е горе долу еднакъв.

    12:10 29.11.2025

  • 3 Хайрсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пешо Кюстендилецо":

    Ти малко неграмотно си писал. Може и по неграмотно.

    12:12 29.11.2025

  • 4 Мислите ли,

    1 0 Отговор
    че държавата ще се лиши от акциза на петролните горива по 1лв.на литър? При 4млн тона консумация това са над 4млрд. лв. Просто електромобилите у нас са малко, но като станат 10-20% и консумацията на петрол видимо намалее ще се вземат мерки. Ще се опитам да позная: Електромер във всеки електромобил и хибрид, пломбиран естествено като тези от енергото. Ако щеш зареждай от солара "без пари" електромера се върти и ще трябва да се плаща акциз. Разбира се всичко ще е осеяно с добри намерения - екологичност, зелена сделка и др. подобни. Сегашните електромери са безконтактни и полицията ще има данни дали си платил само като минеш покрай тях.

    12:16 29.11.2025

  • 5 Хаха

    0 0 Отговор
    Скоро и у нас, всеки джендъp трябва да си сърба розовата попара!

    12:17 29.11.2025