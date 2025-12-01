Kia Seltos пристига в Европа със свежа визия

Kia се стреми да укрепи портфолиото си от компактни SUV модели в Европа, като обяви предстоящото пускане на пазара на 4,40-метровия Seltos като важна връзка между по-малкия Stonic и по-големия Sportage. След шест години успех на световните пазари, дългоочакваното второ поколение Seltos ще направи световната си премиера на 10 декември чрез онлайн презентация, а официалното пускане на европейския пазар е насрочено за 2026 година.

Новият Seltos представлява цялостна модернизация на модела с голям обем, като целта е да се съчетае традиционната му SUV идентичност с изчистената, високотехнологична естетика на най-новите електрически автомобили на Kia. Дизайнът е изграден върху философията на марката „Opposites United“ (Обединени противоположности), което се превежда в структуриран външен вид с функционални повърхности и прецизни контури на компактни пропорции.

Най-забележителната характеристика е характерната дневна светлина „Star Map“, която отразява футуристичните, вдъхновени от съзвездията модели, видяни за първи път в модели като Sportage и гамата електромобили. Това формира централния, високотехнологичен елемент на предната част. Задната част получава отличителна светлинна комбинация, използваща както хоризонтални, така и вертикални графики, за да подчертае ширината и да създаде единна дизайнерска идентичност от всички ъгли.

За по-чист, по-съвременен страничен профил и подобрено съпротивление на въздушния поток, новият Seltos включва вградени дръжки на вратите, дизайн, заимстван директно от електрическите модели на марката. Макар че пълните технически спецификации за европейските модели ще бъдат публикувани по-близо до пускането на пазара през 2026 година, се очаква Kia да използва съществуващите, подходящи за пазара задвижващи агрегати. Настоящият 1.6 T-GDi двигател от XCeed е вероятен кандидат, а глобални източници силно предполагат въвеждането на нова хибридна задвижваща система – вероятно заимствана от самозареждащата се 1.6-литрова хибридна система, използвана в Niro или Sportage – която може да бъде съчетана с електронна система за задвижване на всички колела (e-AWD), за да привлече директно европейските купувачи. Моделът ще се предлага и в отличителните версии X-Line и GT-Line, което ще позволи на клиентите да дадат предимство или на здравия, приключенски стил, или на по-спортната, премиум естетика.