Това е новият „джип“ на AUDI, който не може да си купите в Европа

Китайската подмарка AUDI, подкрепяна от Audi, бързо превърна впечатляващия си концепт E SUV от изложението в Гуанджоу в официален правителствен документ, разкривайки окончателния производствен модел, известен като E7X. Предвиден за пускане на пазара през следващата година, големият електрически кросоувър запазва агресивната, футуристична визия на концепта.

E7X се разпознава веднага по характерната си предна част и напълно затворената решетка, въпреки че производствената версия се отказва от пълната светлинна рамка, която се вижда в концептуалния модел, за да постигне по-изтънчен вид. Забележителните външни характеристики включват преработен долен въздухозаборник, вероятно с активна система за затваряне, възможност за избор между традиционни или цифрови странични огледала и модерни добавки като вградени дръжки на вратите. От решаващо значение за усъвършенстваните системи за подпомагане на водача, E7X включва монтиран на покрива Lidar сензор и допълнителни камери/сензори на предните калници.

По отношение на размерите, E7X е внушителна кола с дължина 5049 мм и масивно междуосие 3060 мм. Това я прави с 20 мм по-къса от настоящия Audi Q7, но ѝ осигурява допълнителни 66 мм междуосие, което обещава по-голямо вътрешно пространство. Официалната документация потвърждава, че поне един вариант ще разполага с луксозна конфигурация на интериора с четири места. Въпреки че не са публикувани изображения на интериора, се очаква E7X да наследи високотехнологичните характеристики на своя събрат E5 Sportback, които включват обширен 27-инчов дисплей от колона до колона и аватар AUDI Assistant с изкуствен интелект, наред с премиум елементи като триизмерна дървена облицовка, система за осветление на интериора и дифузер за аромати.

Този голям SUV се задвижва от две различни електрически опции, потвърдени в заявката. Вариантът от входно ниво без quattro ще използва един мотор отзад с мощност 402 к.с. (300 kW).Версията с четири задвижващи колела quattro ще може да се похвали с обща мощност от 671 к.с. (500 кВт), което позволява максимална скорост от 230 км/ч.

Въпреки че спецификациите на батерията не са подробно описани в най-новите документи, концепцията E SUV беше определена с голяма батерия от 109 кВтч, използваща 800-волтова електрическа архитектура. Тази конфигурация се твърди, че осигурява пробег по CLTC над 700 км и позволява ултра-бързо зареждане, което възстановява пробег от 320 км само за 10 минути. Тъй като стартирането на производството е потвърдено за следващата календарна година, по-конкретна информация за пробега и батерията със сигурност ще се появи скоро.