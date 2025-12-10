Citroën показва как ще изглеждат гъвкавите градски превозни средства на бъдещето

Френският автомобилен авангард Citroën е на път да разтърси основите на мобилността, представяйки своя футуристичен концепт ELO на Автомобилното изложение в Брюксел, което отваря врати на 9 януари. Самите създатели описват ELO като „лаборатория от идеи“, перфектно въплъщаваща основните ценности на марката: дързост, иновации и креативност.

Името на концепта – ELO – е красноречив акроним, съставен от английските думи rEst (почивка), pLay (игра) и wOrk (работа). Този нов прочит на автомобила отразява философията на Citroën: да предостави превозно средство, което е напълно трансформируемо и може безпроблемно да се адаптира към всякакви аспекти на съвременния живот – било то релакс на открито, забавление с приятели или изпълнение на служебни задачи.

Интериор

Този футуристичен „минибус“ е с дължина от едва 4,1 метра, но благодарение на гениалното оползотворяване на електрическата си архитектура, той предлага изключително пространство. Въпреки компактните си външни размери, ELO има потенциала да побере до 6 души, което е впечатляващо постижение за този сегмент.

Интериорът на ELO е сърцето на неговата модулност. В стандартен режим кабината предлага четири удобни места, като седалката на водача е поставена централно. Когато автомобилът е паркиран, седалката на шофьора може елегантно да се разгъне, превръщайки се в част от дневната зона.

Нуждаете се от повече места? Концепцията предвижда специални стойки за лесно добавяне на още две пътнически места, когато сте с голяма компания, но трансформацията не спира дотук:

Спалня на Колела: Интериорът може да се превърне в уютно място за спане за двама души.

Домашно Кино: Кабината лесно се превръща в зала за домашно кино, идеална за забавление по време на почивка.

Мобилен Офис: ELO е идеален като многофункционален офис на колела, позволяващ ви да работите ефективно от всяка точка.

Двигател

Тъй като е изцяло електрически, ELO не просто се движи с ток, но и служи като мощен енергиен източник. Неговата бордова мрежа може да бъде използвана за захранване на външни устройства, свързване към „умен“ дом или зареждане на всякакви джаджи – наистина автомобил-батерия.

За да гарантират максимална практичност, дълготрайност и технологичност на дизайна и декорацията, Citroën са работили в тясно сътрудничество със специалисти от гиганти като Goodyear и Decathlon. Това партньорство е позволило използването на издръжливи и иновативни материали, които отговарят на изискванията на активния и многофункционален живот, заложен във философията на ELO. Очаква се ELO да даде ясен знак за това как ще изглеждат гъвкавите градски превозни средства на бъдещето.