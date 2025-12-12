Mercedes преосмисля колата отвъд ауспуха

Mercedes-Benz за пореден път доказва, че е лидер в иновациите, този път не с конски сили или лукс, а с революционна инженерна програма, насочена към драстично намаляване на вградения въглероден отпечатък на бъдещите си автомобили. Под името Tomorrow XX (Утре XX), немският производител преосмисля из основи целия жизнен цикъл на компонентите – от проектирането, през производството, до крайното рециклиране.

Инициативата представлява технически път за редуциране на емисиите на CO2 нагоре по веригата – или както го нарича главният технологичен директор, Йорг Бурзер: преминаване „отвъд емисиите от ауспуха“ към тези, които се генерират още преди моделът да стъпи на пътя. Към момента, макар и в ранен етап на развитие, Mercedes оценява над 40 различни компонента, стремейки се да улесни техния ремонт, разделяне и повторно използване.

Основен фокус на Tomorrow XX е борбата с пластмасите. Средно, един съвременен модел на Mercedes съдържа около 250 кг пластмасови части. Много от тях са изработени от свързани, многослойни материали, което прави рециклирането им икономически неизгодно или на практика невъзможно.

Решението е радикално препроектиране. Най-яркият пример е преработеният фар: вместо днешните запечатани и залепени модули, прототипът Tomorrow XX използва винтове. Това означава, че лещата, корпусът и вътрешните модули могат да бъдат разглобени без повреда. Ако например спукате само стъклото на фара, вече можете да смените единствено лещата, вместо да закупувате цял нов модул. Този подход значително удължава живота на компонентите и подобрява нивата на рециклиране.

Подобна философия се прилага и към интериорните панели на вратите. Инженерите заменят ултразвуковите заварки със специално модифицирани термопластични нитове, които могат да бъдат чисто отвинтени. Тази промяна позволява безпроблемното разделяне на джобовете, лайсните и подсилващите елементи за лесен ремонт или ефективно рециклиране. Ако този метод бъде успешно валидиран, новите панели могат да бъдат внедрени дори в съществуващи модели.

Програмата не спира дотук. Друго направление е активното преработване на отпадъци от излезли от употреба превозни средства. Инженерите разработват:

Панели за долната част на каросерията от смесени пластмасови отпадъци.

Опори за двигатели, изработени от рециклирана тъкан за въздушни възглавници.

Спирачни накладки, включващи материал, възстановен от износени накладки.

Изследват се също нискотемпературно формоване на рециклирани полимери, покрития на минерална основа (заместващи нефтохимическите лакове) и влакна с намалено свързващо вещество за изолация и килими, което улеснява отделянето на материалите при края на жизнения цикъл.

Tomorrow XX включва и структурни промени, като например проучване на болтови модулни конструкции за зоните на удар (crash-in), заместващи многослойните заварени сглобки, и алуминиеви отливки, които редуцират нуждата от машинна обработка и енергийни загуби.

Йорг Бурзер разкрива още два ключови аспекта: разработка на нови процеси за сухо покритие на електроди за батериите и въвеждането на система за паспорти на материалите. Този дигитален паспорт ще проследява произхода, въглеродния интензитет и пътищата за рециклиране на всяка отделна част.

Рециклирането на батериите също е част от амбициозния план. Mercedes вече оперира пилотен завод в Германия, макар и да признава, че търговската жизнеспособност зависи от стабилните доставки, мащаба и постоянно променящите се регулаторни изисквания на ЕС.

Mercedes-Benz определя Tomorrow XX като „широка изследователска рамка“, а не като фиксиран план, който „ще се развива с усъвършенстването на материалите и процесите“. Бурзер подчертава, че внедряването на тези иновации ще изисква нови споразумения с доставчици и преработени производствени стандарти, преди да достигнат до серийно производство.