15 Януари, 2026 11:22 1 524 7

  • maextro s800-
  • премиум автомобили-
  • китай

Maextro S800 е съвместна разработка на технологичния гигант Huawei и производителя JAC

Китайски суперседан детронира ултралуксозните германски лимузини в Китай - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайският автомобилен пазар преживява историческа промяна, след като новият суперседан Maextro S800 успя да направи немислимото – да детронира утвърдените германски лидери в сегмента на ултралуксозните лимузини. През декември 2025 година съвместната рожба на технологичния гигант Huawei и производителя JAC отчете 4376 доставки. Това е впечатляващо постижение, което надхвърля общите продажби на емблематични модели като BMW 7 Series, Porsche Panamera и Mercedes-Maybach S-Class взети заедно за същия период.

Този успех не е случаен, а е плод на агресивна комбинация от авангардни технологии и конкурентна цена, която в Китай започва от около 700 000 юана. Maextro S800 се позиционира като „убиецът на Maybach“, предлагайки лукс и иновации, които традиционните производители все още се опитват да догонят. Автомобилът се предлага в две версии: изцяло електрическа и хибридна (EREV), като последната използва 1,5-литров бензинов генератор за удължаване на пробега до впечатляващите 1100 километра.

Техническите характеристики на Maextro S800 са достойни за суперкар. Върховата модификация разполага с мощност от 864 к.с., позволяваща ускорение от 0 до 100 км/ч за едва 3,5 секунди. Лимузината е оборудвана с 800-волтова архитектура, която поддържа ултрабързо зареждане – батерията се пълни от 10% до 80% за малко над 10 минути. Интелигентното шаси с адаптивно въздушно окачване и завиващи задни колела (с ъгъл до 12 градуса) осигурява маневреност на градски автомобил въпреки масивната дължина от 5,5 метра.

Интериорът е истинско технологично убежище, вдъхновено от частните самолети. Вторият ред седалки предлага режим „нулева гравитация“, 20-посочно електрическо регулиране и хладилник с две зони. Кокпитът е доминиран от три големи екрана, а огледалата за обратно виждане са заменени от камери с висока резолюция. Допълнителен разкош внасят ефектите „звездно небе“ и аудиосистемата на Huawei с 43 високоговорителя.

Интересът към марката вече прехвърля границите на Китай, като Maextro официално е патентована и на руския пазар. Това подсказва за сериозните намерения на Huawei да разшири влиянието си в луксозния сегмент и в Европа, където традиционните марки започват да усещат сериозен натиск от Изток.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    5 5 Отговор
    Остава само да докажат качествена изработка без до си трошат

    11:53 15.01.2026

  • 3 Колко да е супер?

    5 11 Отговор
    Китаецът като забогатее си купува истински Майбах и не се се занимава с глупости.

    12:07 15.01.2026

  • 4 Бой по немските урсули

    8 3 Отговор
    Всяка сутрин се събуждам и някак с усмивка и чаша кафе виждам, че има нова кола която удря тукати в зурлите на немските барутници с цени на имение в Хавай. Лежерно си заплавам цигара и се питам кой ще е първият загасил ламБите и затворил големите врати на завода.
    Китай в скоро време ще сгъне Немция като кен от кока кола.

    12:09 15.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Жорко

    3 1 Отговор
    Ай,ай,гледайте и се учете от китайците,навсякъде са и с по-добри и ниски цени.

    12:31 15.01.2026

  • 7 Бай, бай

    3 0 Отговор
    Запад, хелоу изток! Социализмът победи капитализма, давате ли си сметка?

    12:37 15.01.2026