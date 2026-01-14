Новини
BMW триумфално грабна короната на американския премиум пазар

BMW триумфално грабна короната на американския премиум пазар

14 Януари, 2026 12:02 1 396 4

Втората позиция е за Lexus

BMW триумфално грабна короната на американския премиум пазар - 1
Радослав Славчев

Германският гигант BMW триумфално си възвърна короната на американския премиум пазар, оставяйки основните си конкуренти да му дишат праха през изминалата 2025 година. С впечатляващ пазарен ръст от 4.7%, баварците успяха да реализират близо 389 000 автомобила, с което официално детронираха японския лидер Lexus. Докато марката от Нагоя запазва стабилни позиции на второто място на почетната стълбичка, голямата драма се разиграва при Mercedes-Benz, чиито продажби буксуват опасно, свличайки ги до незавидното трето място с осезаем спад в продажбите.

В подножието на върха американската гордост Cadillac направи истински фурор, изхвърляйки Audi от четвъртото място. Успехът на марката от Детройт не е случаен – те заложиха всичко на електрификацията и стратегията им се отплати щедро. Почти всеки трети Cadillac, закупен в САЩ миналата година, е бил на батерии. В същото време за Audi 2025-а се превърна в „черна година“ с двуцифрен срив в продажбите, продиктуван до голяма степен от липсата на локално производство и тежките вносни мита, които оскъпиха моделите им за крайния потребител.

Интересна е динамиката и при по-малките играчи в луксозния сегмент. Докато ветерани като Volvo и Infiniti продължават да губят почва под краката си, корейският бранд Genesis записва поредната златна страница в кратката си история. С почти 10% ръст и рекордно високи нива на продажби, луксозното корейско подразделение уверено затвърждава статута си на сериозен фактор, оставяйки зад гърба си имена с десетилетни традиции.

Битката за 2026 година обаче обещава да бъде още по-жестока. От Mercedes-Benz вече дадоха заявка за реванш, прицелвайки се в границата от 400 000 продажби, докато Audi обмислят стратегически ход с изграждане на собствена фабрика на американска земя. На фона на променящите се държавни субсидии за електромобили и новите икономически бариери, пазарът в САЩ остава непредвидим, а лидерите – по-уязвими от всякога.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хм..

    0 2 Отговор
    Чакаме Genesis да дойдат и в България. И ше има още драми за немците. Макар че вероятно ще изядат от продажбите основно на Волво.

    12:11 14.01.2026

  • 2 Уффф

    1 1 Отговор
    Пууу чи грознуууууу...

    12:19 14.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 грозотия

    1 1 Отговор
    На нищо не прилича.Ами тя,Мика Зайкова е по-хубава бе.Интересно ми е защо електричките имат прекрасни форми?

    12:34 14.01.2026