BMW триумфално грабна короната на американския премиум пазар

Германският гигант BMW триумфално си възвърна короната на американския премиум пазар, оставяйки основните си конкуренти да му дишат праха през изминалата 2025 година. С впечатляващ пазарен ръст от 4.7%, баварците успяха да реализират близо 389 000 автомобила, с което официално детронираха японския лидер Lexus. Докато марката от Нагоя запазва стабилни позиции на второто място на почетната стълбичка, голямата драма се разиграва при Mercedes-Benz, чиито продажби буксуват опасно, свличайки ги до незавидното трето място с осезаем спад в продажбите.

В подножието на върха американската гордост Cadillac направи истински фурор, изхвърляйки Audi от четвъртото място. Успехът на марката от Детройт не е случаен – те заложиха всичко на електрификацията и стратегията им се отплати щедро. Почти всеки трети Cadillac, закупен в САЩ миналата година, е бил на батерии. В същото време за Audi 2025-а се превърна в „черна година“ с двуцифрен срив в продажбите, продиктуван до голяма степен от липсата на локално производство и тежките вносни мита, които оскъпиха моделите им за крайния потребител.

Интересна е динамиката и при по-малките играчи в луксозния сегмент. Докато ветерани като Volvo и Infiniti продължават да губят почва под краката си, корейският бранд Genesis записва поредната златна страница в кратката си история. С почти 10% ръст и рекордно високи нива на продажби, луксозното корейско подразделение уверено затвърждава статута си на сериозен фактор, оставяйки зад гърба си имена с десетилетни традиции.

Битката за 2026 година обаче обещава да бъде още по-жестока. От Mercedes-Benz вече дадоха заявка за реванш, прицелвайки се в границата от 400 000 продажби, докато Audi обмислят стратегически ход с изграждане на собствена фабрика на американска земя. На фона на променящите се държавни субсидии за електромобили и новите икономически бариери, пазарът в САЩ остава непредвидим, а лидерите – по-уязвими от всякога.