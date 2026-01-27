САЩ наложи по-високи мита над Hyundai и Kia

Днес сутринта Белият дом предизвика шок в глобалната верига за доставки на автомобили, след като президентът Тръмп обяви масивно увеличение на митата върху южнокорейския внос, като ефективно повиши таксата от 15% на наказателните 25%. Тази внезапна промяна в регулаторната политика е насочена конкретно към „големите три“ износа от региона – автомобили, дървен материал и фармацевтични продукти. В социалните медии президентът изрази разочарованието си от неуспеха на Националното събрание в Сеул да ратифицира търговското споразумение, постигнато миналото лято, като намекна, че САЩ вече няма да чакат законодателните механизми да заработят, преди да поискат реципрочно третиране.

За Hyundai Motor Group това обявление е пряк удар по автомобилния парк. Акциите на Hyundai и Kia се сринаха в предпазарната търговия, тъй като инвеститорите се подготвиха за въздействието на 25-процентното мито върху всеки автомобил, пристигащ в американските пристанища от Южна Корея. Докато премиум марката Genesis печели значителна позиция в луксозния сегмент, тези нови тарифи могат да наложат драстично преизчисляване нацените за цялата гама, от базовите модели за ежедневно пътуване до високопроизводителните електромобили. Анализатори от бранша вече предупреждават, че ако тези ставки останат в сила, увеличените разходи могат да изчерпят милиарди от бюджетите за научноизследователска и развойна дейност на групата, което потенциално може да забави агресивната им експанзия в областта на роботиката и технологиите за автономно шофиране.

Въпреки това, опитни наблюдатели във Вашингтон внимателно следят за маневрата „TACO“ – съкращение, използвано в бранша за „Trump Always Chickens Out“ (Тръмп винаги се отказва). Тази абревиатура, която набра популярност сред търговците на Уолстрийт миналата година, описва модела на президента да използва крайни заплахи за налагане на тарифи като тактика за сплашване, само за да промени курса, когато нестабилността на пазара или дипломатическият натиск достигнат точката на кипене. Мнозина в автомобилния сектор се надяват, че тази последна офанзива на Южна Корея е поредният пример за „преговори чрез туит“, а не за трайна промяна в търговското право.

Окончателното решение по тази търговска война може да не дойде от Овалния кабинет, а от Върховния съд. Най-висшата съдебна инстанция в страната в момента преценява конституционността на използването от президента на извънредни правомощия за заобикаляне на Конгреса по отношение на търговската политика, като се очаква историческо решение още на 20 февруари. Ако съдът постанови, че тези едностранни тарифи са превишаване на изпълнителната власт, 25-процентовият налог може да бъде отменен, преди да има шанс да се отрази на цените в автосалоните. Засега корейските автомобилни гиганти са в състояние на повишена готовност, чакайки да видят дали това е истинска пречка в политиката или просто поредната стратегическа спирка в дългите търговски преговори.