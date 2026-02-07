"Ferrari-то за бедни" на Xiaomi вече разполага с близо 1000 к.с. и може да сложи Purosangue в задния си джоб

Ако стандартният Xiaomi YU7 вече беше наричан „Purosangue за бедни“, то неговият нов високопроизводителен събрат е готов да се изправи директно срещу оригинала и дори да го победи в някои аспекти. Нови документи, подадени от китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии (MIIT) на 6 февруари, официално разкриха Xiaomi YU7 GT, наточена версия на кросоувъра, която притежава почти четири пъти по-голяма мощност от типичен семеен SUV. Докато стандартният YU7 служи като алтернатива на Model Y за семейства, GT вариантът е опитът на Xiaomi да съчетае мощност и практичност с двойна моторна конфигурация, която развива 738 kW (990 конски сили).
YU7 GT разполага с преден мотор с мощност 288 kW, съчетан с масивен заден мотор с мощност 450 kW, което му позволява да достигне максимална скорост от 300 км/ч. Макар Xiaomi да не разкрива официалното време за ускорение от 0 до 100 км/ч засега, слуховете сочат, че то ще бъде под 3,0 секунди, което потенциално може да се съревновава с ускорението на Tesla Model X Plaid. За да контролира тази мощност, GT е с 11 мм по-широк от стандартния модел и се движи на 21-цоловиколела. Високопроизводителните карбон-керамични спирачки и яркочервените спирачни апарати (с опции за лилаво, синьо и жълто) също са подобрени.
Документите на MIIT разкриват набор от агресивни подобрения, включително преработени брони и разширени колесни арки, които удължават общата дължина до 5,01 метра. Изпъкнал спойлер тип „патешка опашка” и преоразмерен заден дифузьор, и двата налични в черно или карбоново покритие.Ярък червен знак „GT“ на багажната врата и опционални стикери „светкавица“ за каросерията подксазват, че това е най-наточения вариант.
Очаква се моделът да разчита на 102 kWh трикомпонентна литиева батерия от CATL, специално настроена за високи скорости на разряд, за да поддържа „Boost Mode“ на GT. Макар YU7 GT все още да не е потвърдил европейския си маршрут, съотношението му между цена и производителност вече предизвиква раздвижване на източния пазар. Според слуховете, YU7 GT ще се предлага на цена между 450 000 и 500 000 юана (60 000–67 000 евро).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #2
13:03 07.02.2026
2 А ти какво очакваш
До коментар #1 от "Хаха":Скъпо ли ти се струва? В сравнение с Ферари?
Колкото и да е парадоксално, този автомобил няма да има големи продажби. 99% от клиентите ще предпочетат да си купят два пъти по-евтината версия на същия автомобил, която има "само" 500 коня мощност но не е по-бърза от ferrari, а само е по-бърза от повечето porsche-та по улиците, но е по-евтина от Toyota corolla
На повечето хора това им е напълно достатъчно за ежедневието.
Коментиран от #3
13:11 07.02.2026
3 Гост
До коментар #2 от "А ти какво очакваш":По бързо от Порше? Ако аз седна в Порше а ти в тази щайга, кой ще стигне пръв в Бургас, ако тръгнем от София? При чиста магистрала? А? А?
Аматьори...
ПС
То голямо инженерно чудо да пльоснеш нам колто си двигателя измислени преди 200 години и да им подадеш напрежение!!!
Коментиран от #5, #8
13:23 07.02.2026
4 Формулата на успеха
13:23 07.02.2026
5 Победителя е ясен
До коментар #3 от "Гост":Този с повечето фишове за превишена скорост ще стигне първи
13:26 07.02.2026
6 Едно наум
14:01 07.02.2026
7 Колко пък да преувеличават?
Третият най-бърз автомобил за всички времена на пистата, независимо от категорията.
По-бързо от всяко Ферари което е стъпвал някога на тази писта.
Коментиран от #13
14:12 07.02.2026
8 Софийски селянин,
До коментар #3 от "Гост":Всяка скорост дори със и над 200 км.ч е изключително опасна и рискована.
А по магистрала Тракия след Стара Загора последните два лота до Бургас на Толупа може да се утрепеш..
По магистралата с шест ленти от Дубай до Абу Даби може да се кара и с 300 но ограничението е 140 км.ч.
Над тази скорост следва солена глоба!
Ама няма Ферарита Поршета Ламборгинита и тем подобни,плащаш на общо основание!
Коментиран от #18
14:18 07.02.2026
9 милен
15:19 07.02.2026
10 така
15:44 07.02.2026
11 таксиджия 🚖
Електрически камион 2.7 тона, нито има звук, нито в завоите е добре със 100+ км/ч, нито има усещането за ексклузивност на Ферари, нито момичетата го разпознават и обръщат след него 😉🤌
Едно ускорение до 150км/ч е по-бързо и само това се показва в ютюбе. Айде давайте след 1 миля аа Електричките нямат скорости и след 200 рязко изостават от бензиновите си конкуренти
15:45 07.02.2026
12 Глупости!
15:50 07.02.2026
13 таксиджия 🚖
До коментар #7 от "Колко пък да преувеличават?":Слес това каране батерията е за буклука! Когато се подава напрекъснато газ и спирачка, батерията и се разказва играта. Сигурен съм, че пилотът е карал една кола за тренировки и друга за самоя рекорд. Батериите и на двете са брак след това!
Този бмвиста от топ гиар оригинала, писле фифт гиър го обясни и демонстрира миналия месец със ревюто му на Рено Алпин 5 220 в канала на гранд тур в ютюбе.
Коментиран от #14, #15
15:50 07.02.2026
14 Важното е да си вярваш
До коментар #13 от "таксиджия 🚖":Тази батерия ще изкара минимум 20 пъти повече обиколки отколкото ще изкара живота на едно Ферари. Въпреки че ще продължи да прави обиколките с една минута по-бързо от ферарито като ново. Къде са ferrari на нюрбургринг? Защо не не ги карат, като са толкова добри на завои а електромобилита е след 100 км в час не могат да вземат един завой?
От ferrari остана само емблемата ако изключим звука.
Ако един електромобил го бие на ускорение, на максимална скорост и на писта какво остава за ferrari?
Коментиран от #16
16:42 07.02.2026
15 Само смяната на маслото
До коментар #13 от "таксиджия 🚖":На ferrari, струва повече от смяната на батерия на това xiaomi, което цялото струва 60 000 долара.
Колко според тебе струва смяната на масло на ferrari?
Коментиран от #17
16:44 07.02.2026
16 таксиджия 🚖
До коментар #14 от "Важното е да си вярваш":Значи ти разбираш повече от Тиф Неедал и Джереми Кларксън...Защото си купил акции на тесла и ксиаоми те ускоряват по-бързо до 100 и побеждават на 400м драг.
Къде са Тесла и Ксиаоми във Формула 1!? А на Ле Ман 24 часа - какво време дават? 😉 А на състезанието за туристически автомобили където са Ферари, Бентли, Астон Мартин, БМВ, Мерцедес и Порше що ги няма електричките? 🤭
17:37 07.02.2026
17 таксиджия 🚖
До коментар #15 от "Само смяната на маслото":1500$ масло и филтри на Пуросанг
35 000$ 98кв/ч батерия на Ксиаоми
Още въпроси имаш ли? 😎
Коментиран от #19
17:40 07.02.2026
18 Гост
До коментар #8 от "Софийски селянин,":Явно не сте ме разбрали🙂. Идеята на коментара е, до кога ще има ток щайгата, и докога ще има бензин Поршето..., да не говорим че Поршето ще се набира до последната капка в резервоара, а това дали ще прави ластици при 20% заряд?
И друг път съм казвал, че нито една електрическа кола не ме е минавала по пътя, за магистрала пък хептен.... Виж там Дачии яко се напъват, ама на ток..., мъц!
Коментиран от #20
18:13 07.02.2026
19 Това ли е ferrari за тебе?
До коментар #17 от "таксиджия 🚖":"1500$ масло и филтри на Пуросан
Още въпроси имаш ли? 😎"
Ако когато ти кажат Ферари Това е първото което си представяш, а когато ти говорят за годишно обслужване на ferrari, за тебе това е цената на маслата и филтрите, нямам повече въпроси. Разговора приключи!
За 1500 долара дори няма да ти отворя капакът на истинско ferrari, което струва милион или повече за да може да стъпи на малкия пръст на xiaomi по динамика
19:11 07.02.2026
20 20% ДДС
До коментар #18 от "Гост":Защо реши че при 20% батерия електромобилите не могат да ускоряват и ще ги биеш и с твоя автомобил? Електромобилите си ограничават мощността чак когато стигнат 0%. На 3% все още ще им дишаш праха и ще им гледаш стоповете, ако въобще знаят че се състезават с тебе. Повечето което изпреварваш дори не знаят, че се състезават в момента. Само ти знаеш че се състезаваш с тях.
Звучи малко като Иванчо който казал че ходи от два месеца с Марийка, ама тя все още не знае.
19:16 07.02.2026