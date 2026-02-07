Вземете 50% отстъпка за хостинг от

"Ferrari-то за бедни" на Xiaomi вече разполага с близо 1000 к.с. и може да сложи Purosangue в задния си джоб

"Ferrari-то за бедни" на Xiaomi вече разполага с близо 1000 к.с. и може да сложи Purosangue в задния си джоб

7 Февруари, 2026 13:00

YU7 GT вероятно ще достигне и до Европа

"Ferrari-то за бедни" на Xiaomi вече разполага с близо 1000 к.с. и може да сложи Purosangue в задния си джоб - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ако стандартният Xiaomi YU7 вече беше наричан „Purosangue за бедни“, то неговият нов високопроизводителен събрат е готов да се изправи директно срещу оригинала и дори да го победи в някои аспекти. Нови документи, подадени от китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии (MIIT) на 6 февруари, официално разкриха Xiaomi YU7 GT, наточена версия на кросоувъра, която притежава почти четири пъти по-голяма мощност от типичен семеен SUV. Докато стандартният YU7 служи като алтернатива на Model Y за семейства, GT вариантът е опитът на Xiaomi да съчетае мощност и практичност с двойна моторна конфигурация, която развива 738 kW (990 конски сили).

YU7 GT разполага с преден мотор с мощност 288 kW, съчетан с масивен заден мотор с мощност 450 kW, което му позволява да достигне максимална скорост от 300 км/ч. Макар Xiaomi да не разкрива официалното време за ускорение от 0 до 100 км/ч засега, слуховете сочат, че то ще бъде под 3,0 секунди, което потенциално може да се съревновава с ускорението на Tesla Model X Plaid. За да контролира тази мощност, GT е с 11 мм по-широк от стандартния модел и се движи на 21-цоловиколела. Високопроизводителните карбон-керамични спирачки и яркочервените спирачни апарати (с опции за лилаво, синьо и жълто) също са подобрени.

"Ferrari-то за бедни" на Xiaomi вече разполага с близо 1000 к.с. и може да сложи Purosangue в задния си джоб

Документите на MIIT разкриват набор от агресивни подобрения, включително преработени брони и разширени колесни арки, които удължават общата дължина до 5,01 метра. Изпъкнал спойлер тип „патешка опашка” и преоразмерен заден дифузьор, и двата налични в черно или карбоново покритие.Ярък червен знак „GT“ на багажната врата и опционални стикери „светкавица“ за каросерията подксазват, че това е най-наточения вариант.

Очаква се моделът да разчита на 102 kWh трикомпонентна литиева батерия от CATL, специално настроена за високи скорости на разряд, за да поддържа „Boost Mode“ на GT. Макар YU7 GT все още да не е потвърдил европейския си маршрут, съотношението му между цена и производителност вече предизвиква раздвижване на източния пазар. Според слуховете, YU7 GT ще се предлага на цена между 450 000 и 500 000 юана (60 000–67 000 евро).


  • 1 Хаха

    7 3 Отговор
    Много бедни трябва да са 😆

    Коментиран от #2

    13:03 07.02.2026

  • 2 А ти какво очакваш

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Скъпо ли ти се струва? В сравнение с Ферари?

    Колкото и да е парадоксално, този автомобил няма да има големи продажби. 99% от клиентите ще предпочетат да си купят два пъти по-евтината версия на същия автомобил, която има "само" 500 коня мощност но не е по-бърза от ferrari, а само е по-бърза от повечето porsche-та по улиците, но е по-евтина от Toyota corolla

    На повечето хора това им е напълно достатъчно за ежедневието.

    Коментиран от #3

    13:11 07.02.2026

  • 3 Гост

    4 16 Отговор

    До коментар #2 от "А ти какво очакваш":

    По бързо от Порше? Ако аз седна в Порше а ти в тази щайга, кой ще стигне пръв в Бургас, ако тръгнем от София? При чиста магистрала? А? А?
    Аматьори...

    ПС
    То голямо инженерно чудо да пльоснеш нам колто си двигателя измислени преди 200 години и да им подадеш напрежение!!!

    Коментиран от #5, #8

    13:23 07.02.2026

  • 4 Формулата на успеха

    9 4 Отговор
    Точно така китайците смятат да завладеят автомобилните пазари. Като предлагат автомобил с повече технологии от Тесла, който е по-бърз от porsche, струва по-малко от Toyota corolla и се зарежда по-бързо отколкото пълниш бутилка с пропан бутан, Но зареждането струва два пъти по-малко отколкото на газ

    13:23 07.02.2026

  • 5 Победителя е ясен

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Този с повечето фишове за превишена скорост ще стигне първи

    13:26 07.02.2026

  • 6 Едно наум

    5 3 Отговор
    Китайците често преувеличават.Купувал съм уреди на които пише 2000 вата а реално са 700.

    14:01 07.02.2026

  • 7 Колко пък да преувеличават?

    6 3 Отговор
    Това време на нюрбургринг с китайски хронометър ли е засичано според тебе?

    Третият най-бърз автомобил за всички времена на пистата, независимо от категорията.

    По-бързо от всяко Ферари което е стъпвал някога на тази писта.

    Коментиран от #13

    14:12 07.02.2026

  • 8 Софийски селянин,

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Всяка скорост дори със и над 200 км.ч е изключително опасна и рискована.
    А по магистрала Тракия след Стара Загора последните два лота до Бургас на Толупа може да се утрепеш..
    По магистралата с шест ленти от Дубай до Абу Даби може да се кара и с 300 но ограничението е 140 км.ч.
    Над тази скорост следва солена глоба!
    Ама няма Ферарита Поршета Ламборгинита и тем подобни,плащаш на общо основание!

    Коментиран от #18

    14:18 07.02.2026

  • 9 милен

    4 0 Отговор
    Така е, като не можеш да си купиш кола си купуваш китайска, да не говорим за Ферари!!!

    15:19 07.02.2026

  • 10 така

    2 3 Отговор
    Тия вървят към фалит. Както и огромна част от китайските електрокари. Все пак не е перфектно всички в Китай, колкото и да ви харесва. Интересно е психолози да обяснят кумира към тази нещастна територия.

    15:44 07.02.2026

  • 11 таксиджия 🚖

    4 1 Отговор
    Ще го сложи...отзадд ее си🤬

    Електрически камион 2.7 тона, нито има звук, нито в завоите е добре със 100+ км/ч, нито има усещането за ексклузивност на Ферари, нито момичетата го разпознават и обръщат след него 😉🤌

    Едно ускорение до 150км/ч е по-бързо и само това се показва в ютюбе. Айде давайте след 1 миля аа Електричките нямат скорости и след 200 рязко изостават от бензиновите си конкуренти

    15:45 07.02.2026

  • 12 Глупости!

    3 2 Отговор
    Минал покрай Ferrari, ама си остава имитация за децата на новозабогатели ткзсари и продавачи на ново строителство за балъ... наивници.

    15:50 07.02.2026

  • 13 таксиджия 🚖

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Колко пък да преувеличават?":

    Слес това каране батерията е за буклука! Когато се подава напрекъснато газ и спирачка, батерията и се разказва играта. Сигурен съм, че пилотът е карал една кола за тренировки и друга за самоя рекорд. Батериите и на двете са брак след това!

    Този бмвиста от топ гиар оригинала, писле фифт гиър го обясни и демонстрира миналия месец със ревюто му на Рено Алпин 5 220 в канала на гранд тур в ютюбе.

    Коментиран от #14, #15

    15:50 07.02.2026

  • 14 Важното е да си вярваш

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "таксиджия 🚖":

    Тази батерия ще изкара минимум 20 пъти повече обиколки отколкото ще изкара живота на едно Ферари. Въпреки че ще продължи да прави обиколките с една минута по-бързо от ферарито като ново. Къде са ferrari на нюрбургринг? Защо не не ги карат, като са толкова добри на завои а електромобилита е след 100 км в час не могат да вземат един завой?

    От ferrari остана само емблемата ако изключим звука.

    Ако един електромобил го бие на ускорение, на максимална скорост и на писта какво остава за ferrari?

    Коментиран от #16

    16:42 07.02.2026

  • 15 Само смяната на маслото

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "таксиджия 🚖":

    На ferrari, струва повече от смяната на батерия на това xiaomi, което цялото струва 60 000 долара.


    Колко според тебе струва смяната на масло на ferrari?

    Коментиран от #17

    16:44 07.02.2026

  • 16 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Важното е да си вярваш":

    Значи ти разбираш повече от Тиф Неедал и Джереми Кларксън...Защото си купил акции на тесла и ксиаоми те ускоряват по-бързо до 100 и побеждават на 400м драг.

    Къде са Тесла и Ксиаоми във Формула 1!? А на Ле Ман 24 часа - какво време дават? 😉 А на състезанието за туристически автомобили където са Ферари, Бентли, Астон Мартин, БМВ, Мерцедес и Порше що ги няма електричките? 🤭

    17:37 07.02.2026

  • 17 таксиджия 🚖

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Само смяната на маслото":

    1500$ масло и филтри на Пуросанг

    35 000$ 98кв/ч батерия на Ксиаоми

    Още въпроси имаш ли? 😎

    Коментиран от #19

    17:40 07.02.2026

  • 18 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Софийски селянин,":

    Явно не сте ме разбрали🙂. Идеята на коментара е, до кога ще има ток щайгата, и докога ще има бензин Поршето..., да не говорим че Поршето ще се набира до последната капка в резервоара, а това дали ще прави ластици при 20% заряд?
    И друг път съм казвал, че нито една електрическа кола не ме е минавала по пътя, за магистрала пък хептен.... Виж там Дачии яко се напъват, ама на ток..., мъц!

    Коментиран от #20

    18:13 07.02.2026

  • 19 Това ли е ferrari за тебе?

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "таксиджия 🚖":

    "1500$ масло и филтри на Пуросан

    Още въпроси имаш ли? 😎"


    Ако когато ти кажат Ферари Това е първото което си представяш, а когато ти говорят за годишно обслужване на ferrari, за тебе това е цената на маслата и филтрите, нямам повече въпроси. Разговора приключи!

    За 1500 долара дори няма да ти отворя капакът на истинско ferrari, което струва милион или повече за да може да стъпи на малкия пръст на xiaomi по динамика

    19:11 07.02.2026

  • 20 20% ДДС

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Защо реши че при 20% батерия електромобилите не могат да ускоряват и ще ги биеш и с твоя автомобил? Електромобилите си ограничават мощността чак когато стигнат 0%. На 3% все още ще им дишаш праха и ще им гледаш стоповете, ако въобще знаят че се състезават с тебе. Повечето което изпреварваш дори не знаят, че се състезават в момента. Само ти знаеш че се състезаваш с тях.

    Звучи малко като Иванчо който казал че ходи от два месеца с Марийка, ама тя все още не знае.

    19:16 07.02.2026