"Ferrari-то за бедни" на Xiaomi вече разполага с близо 1000 к.с. и може да сложи Purosangue в задния си джоб

Ако стандартният Xiaomi YU7 вече беше наричан „Purosangue за бедни“, то неговият нов високопроизводителен събрат е готов да се изправи директно срещу оригинала и дори да го победи в някои аспекти. Нови документи, подадени от китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии (MIIT) на 6 февруари, официално разкриха Xiaomi YU7 GT, наточена версия на кросоувъра, която притежава почти четири пъти по-голяма мощност от типичен семеен SUV. Докато стандартният YU7 служи като алтернатива на Model Y за семейства, GT вариантът е опитът на Xiaomi да съчетае мощност и практичност с двойна моторна конфигурация, която развива 738 kW (990 конски сили).

YU7 GT разполага с преден мотор с мощност 288 kW, съчетан с масивен заден мотор с мощност 450 kW, което му позволява да достигне максимална скорост от 300 км/ч. Макар Xiaomi да не разкрива официалното време за ускорение от 0 до 100 км/ч засега, слуховете сочат, че то ще бъде под 3,0 секунди, което потенциално може да се съревновава с ускорението на Tesla Model X Plaid. За да контролира тази мощност, GT е с 11 мм по-широк от стандартния модел и се движи на 21-цоловиколела. Високопроизводителните карбон-керамични спирачки и яркочервените спирачни апарати (с опции за лилаво, синьо и жълто) също са подобрени.

Документите на MIIT разкриват набор от агресивни подобрения, включително преработени брони и разширени колесни арки, които удължават общата дължина до 5,01 метра. Изпъкнал спойлер тип „патешка опашка” и преоразмерен заден дифузьор, и двата налични в черно или карбоново покритие.Ярък червен знак „GT“ на багажната врата и опционални стикери „светкавица“ за каросерията подксазват, че това е най-наточения вариант.

Очаква се моделът да разчита на 102 kWh трикомпонентна литиева батерия от CATL, специално настроена за високи скорости на разряд, за да поддържа „Boost Mode“ на GT. Макар YU7 GT все още да не е потвърдил европейския си маршрут, съотношението му между цена и производителност вече предизвиква раздвижване на източния пазар. Според слуховете, YU7 GT ще се предлага на цена между 450 000 и 500 000 юана (60 000–67 000 евро).