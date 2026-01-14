Honda показа новата си емблема

Honda официално преминава към електрическата ера, като обяви, че първото си голямо преработване на логото от 1981 година насам ще навлезе още през тази година. Докато ретро-вдъхновеният знак „H“ – който се отказва от традиционната рамка, за да наподобява две протегнати ръце – беше представен за първи път на футуристичните концепти от серия 0 на CES 2024, Honda потвърди, че този символ на ще представлява цялата автомобилна дейност на компанията. Това означава, че минималистичната емблема няма да бъде ексклузивна характеристика само за електромобилите, тя ще се превърне в новото лице на „големите хибридни модели“ на Honda, както и на нейните дилърски мрежи и моторспортни дейности по целия свят.

Стратегията за внедряване е поетапен подход, който дава приоритет на техническата авангардност на марката. SUV-то от серия 0 и седанът от серия 0 понастоящем са на път да започнат производство в центъра за електромобили на Honda в Охайо в края на 2026 година, но ще носят обозначението за моделна година 2027 като първите официални носители на новия знак. Малко след това логото ще мигрира към хибридната гама, включително хибридна система V6 от ново поколение, която обещава 30% скок в горивната ефективност. Докато настоящите ентусиасти наблюдават преродената Prelude и предстоящия хечбек Super-One, се очаква тези модели да бъдат последните „наследствени“ версии, които ще носят съществуващото лого с буквата H в квадрат преди прехода към моделната година 2027.

Вътре в компанията промяната се разглежда като нещо повече от козметична актуализация. До 2030 година Honda планира да има най-малко 10 нови електрифицирани модела на ключови пазари като Индия, САЩ и Япония, като новото лого ще служи като визуално „ръкостискане“ между марката и новото поколение купувачи. Очаква се дори комуникациите и състезателните ливреи на компанията – потенциално включително бъдещи партньорства с Aston Martin Formula 1 да приемат новото лого.