Alpina се похвали с новото си лого

Преходът на Alpina от независима тунинг компания към напълно интегрирана подмарка на BMW достигна своя финален етап на 1 януари тази година, когато баварците официално поеха контрола. Тази седмица BMW официално представи новата визуална идентичност на марката, сигнализирайки за промяна, която отдалечава Alpina от корените ѝ, и я приближава към ролята на конкурент на Mercedes-Maybach и Bentley.

Най-видимата промяна е минималистичният редизайн на емблематичния кръг на Alpina. В „прозрачен“ стил, подобен на най-новия брандинг на BMW, традиционният щит е премахнат. Феновете обаче ще бъдат облекчени да видят, че графиките на двойния дросел и коляновия вал са запазени, фино позоваване на произхода на компанията от 1965 година. Тези визуални елементи са част от това, което BMW нарича „активиране на марката“, с цел да утвърди Alpina като „луксозната марка“ в портфолиото на групата.

С преминаването на производството от малкия завод в Бухлое към големите заводи на BMW като този в Дингълфинг, ексклузивността на марката ще бъде запазена чрез бизнес модел, който се позовава на малко количество продажби, но високо ниво на персонализация. По-малките модели като B3 и B4 все по-вероятно ще бъдат изтеглени от пазара, тъй като Alpina се фокусира изключително върху големите платформи 7, 8 и X7.