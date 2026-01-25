Най-оригиналната и най-нестандартна версия на Honda CR-V скоро ще изчезне от пазара

Една от най-екзотичните и технологично смели машини в съвременното автомобилостроене – Honda CR-V e:FCEV – се подготвя за своето последно „сбогом“. Японският гигант официално потвърди, че уникалният кросоувър, задвижван от водородни горивни клетки, ще бъде изтеглен от конвейера до края на 2026 г. Решението идва след новината, че съвместното предприятие с General Motors за производство на тези специфични силови агрегати в Мичиган преустановява дейността си.

Макар да изглежда като поражение за водородната идея, за Honda това е по-скоро стратегическо прегрупиране. Моделът e:FCEV беше истински „бял лястовик“ – първият сериен водороден автомобил с възможност за зареждане и от електрическата мрежа (Plug-in). Въпреки авангардната си концепция, пазарната реалност се оказа сурова. Ограничената инфраструктура от зарядни станции, дори в технологичния оазис Калифорния, сви кръга на потребителите до едва 200 смели лизингополучатели. Ех, ако имаше по една водородна колонка на всеки ъгъл, съдбата на тази Honda вероятно щеше да бъде коренно различна!

Под капака на този технологичен шедьовър пулсира електромотор със 177 к.с., подкрепен от компактна 17,7-киловатчасова батерия. Тя позволява на кросоувъра да измине около 60 км само на ток – идеално за градско придвижване без грам вредни емисии. Когато обаче ви призове откритият път, на помощ идват водородните клетки, които разширяват общия пробег до впечатляващите 621 км. И всичко това, докато от ауспуха излиза единствено чиста водна пара.

Интериорът на e:FCEV не отстъпва на иновативното задвижване. Моделът се предлага изключително в луксозното ниво Touring, където комфортът е издигнат в култ. Пътниците се глезят с първокласна аудиосистема Bose, двузонов климатроник и изискана тапицерия, а отопляемите седалки и волан правят всяко пътуване уютно, независимо от капризите на времето.

Въпреки спирането на модела, инженерите от Токио не вдигат бялото знаме. Honda планира да впрегне натрупания безценен опит в разработването на следващо поколение горивни клетки, които ще бъдат по-евтини, по-издръжливи и вероятно предназначени за по-широк спектър от приложения – от тежкотоварни камиони до стационарни генератори. Историята на CR-V e:FCEV може и да приключва скоро, но водородната мечта на Honda тепърва ще еволюира.