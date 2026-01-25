Новини
Авто »
Най-оригиналната и най-нестандартна версия на Honda CR-V скоро ще изчезне от пазара

Най-оригиналната и най-нестандартна версия на Honda CR-V скоро ще изчезне от пазара

25 Януари, 2026 13:15 718 5

  • honda-
  • cr-v-
  • водород-
  • e:fcev

Електрическият кросоувър с водородни горивни клетки e:FCEV не успя да се наложи на пазара

Най-оригиналната и най-нестандартна версия на Honda CR-V скоро ще изчезне от пазара - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Една от най-екзотичните и технологично смели машини в съвременното автомобилостроене – Honda CR-V e:FCEV – се подготвя за своето последно „сбогом“. Японският гигант официално потвърди, че уникалният кросоувър, задвижван от водородни горивни клетки, ще бъде изтеглен от конвейера до края на 2026 г. Решението идва след новината, че съвместното предприятие с General Motors за производство на тези специфични силови агрегати в Мичиган преустановява дейността си.

Макар да изглежда като поражение за водородната идея, за Honda това е по-скоро стратегическо прегрупиране. Моделът e:FCEV беше истински „бял лястовик“ – първият сериен водороден автомобил с възможност за зареждане и от електрическата мрежа (Plug-in). Въпреки авангардната си концепция, пазарната реалност се оказа сурова. Ограничената инфраструктура от зарядни станции, дори в технологичния оазис Калифорния, сви кръга на потребителите до едва 200 смели лизингополучатели. Ех, ако имаше по една водородна колонка на всеки ъгъл, съдбата на тази Honda вероятно щеше да бъде коренно различна!

Под капака на този технологичен шедьовър пулсира електромотор със 177 к.с., подкрепен от компактна 17,7-киловатчасова батерия. Тя позволява на кросоувъра да измине около 60 км само на ток – идеално за градско придвижване без грам вредни емисии. Когато обаче ви призове откритият път, на помощ идват водородните клетки, които разширяват общия пробег до впечатляващите 621 км. И всичко това, докато от ауспуха излиза единствено чиста водна пара.

Интериорът на e:FCEV не отстъпва на иновативното задвижване. Моделът се предлага изключително в луксозното ниво Touring, където комфортът е издигнат в култ. Пътниците се глезят с първокласна аудиосистема Bose, двузонов климатроник и изискана тапицерия, а отопляемите седалки и волан правят всяко пътуване уютно, независимо от капризите на времето.

Въпреки спирането на модела, инженерите от Токио не вдигат бялото знаме. Honda планира да впрегне натрупания безценен опит в разработването на следващо поколение горивни клетки, които ще бъдат по-евтини, по-издръжливи и вероятно предназначени за по-широк спектър от приложения – от тежкотоварни камиони до стационарни генератори. Историята на CR-V e:FCEV може и да приключва скоро, но водородната мечта на Honda тепърва ще еволюира.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бакшиш

    0 0 Отговор
    Това возило става ли на газ.

    13:19 25.01.2026

  • 2 Хаха

    0 0 Отговор
    Хонда Цвик.

    13:31 25.01.2026

  • 3 Преди електрокарите,

    0 0 Отговор
    Рядко можехме да чуем за провалил се модел - да, винаги е имало и не много успешни, не оправдали очакваните тиражи и печалби, но такива тотални провали като сега - никакви продажби, затворени нови заводи, още преди да са заработили…- такова нещо е нечувано и невиждано! Като зомбирани, уж умни хора, хукнаха да следват сляпо новата мода, зададена от някой малоумник и … “всички вкупом съгрешиха и вкупом лишни станаха”.

    Коментиран от #5

    13:33 25.01.2026

  • 4 Напоследък,

    0 0 Отговор
    Като представят нов модел, всичко е впечатляващо, всичко е невиждано и … после никой не ще да го купува!
    Кой ли е идиотът - дали купувачите или производителите?

    13:37 25.01.2026

  • 5 ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Преди електрокарите,":

    Глупости! Едни от най-добрите шедьоври в автомобилната индустрия са финансов провал за производителите им, защото изпреварват времето си с десетилетия. Марки като Фиат и Алфо Ромео още не могат да се възстановят от подобни модели в миналото, които трябваше да са абсолютни бестселъри и да ги изстрелят в космоса. БМВ едва не фалира като пусна модел 850 в края на 80-те, а това е изключителен автомобил дори и за днешните стандарти 40 години по-късно.

    13:43 25.01.2026