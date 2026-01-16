Новини
Авто »
BMW не се притеснява от изискванията за ДВГ и може да заложи на V12 за новата "седмица"

16 Януари, 2026 10:48 335 2

  • двг-
  • двигател-
  • bmw

Компанията е взела всички мерки, за да се справи със стандарта Euro 7

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Бъдещето на двигателите с вътрешно горене в баварския гигант BMW изглежда по-стабилно от всякога, благодарение на стратегическо инженерно планиране, което ще позволи на големите агрегати да оцелеят и след въвеждането на стандарта Euro 7. Техническият директор на марката, Йоахим Пост, потвърди в интервю за Autocar, че следващото поколение двигатели е проектирано от самото начало с мисъл за строгите екологични норми. Чрез оптимизация на изпускателните системи и катализаторите, BMW ще успее да запази своите шест-, осем- и дванадесетцилиндрови мотори без огромните инвестиции, които биха били непосилни за много от конкурентите им.

Особено интересна е съдбата на V12 двигателя, който след 2022 година беше пенсиониран от основната гама на BMW, но продължава да задвижва моделите на Rolls-Royce. Новите разкрития сочат, че този 6.75-литров битурбо агрегат ще остане в производство, като има сериозни индикации, че може да намери място и в портфолиото на новосъздадената марка BMW Alpina. Позиционирана директно срещу Mercedes-Maybach, Alpina се подготвя да предложи върхово ниво на лукс и мощност, което прави V12 идеалният избор за бъдещия флагман на марката, базиран на обновената Series 7, очаквана в края на 2026 година.

Паралелно с това, феновете на „M“ дивизията ще бъдат изправени пред исторически избор през 2027 година, когато на пазара ще дебютира първото изцяло електрическо BMW M3. То ще се базира на архитектурата Neue Klasse и ще разполага с четири електромотора, генериращи близо 1000 к.с., както и симулирана скоростна кутия за по-директно усещане. Добрата новина за традиционалистите е, че бензиновото M3 няма да изчезне – около година след електрическия модел ще се появи и негова версия с ДВГ. Тя ще използва еволюция на познатия 3.0-литров шестцилиндров S58 двигател, който вероятно ще получи мека хибридна система, за да отговаря на изискванията на Euro 7.

Гъвкавостта на BMW се подсилва и от последните новини от Брюксел. След масиран натиск от индустрията и страни като България и Италия, Европейският съюз предложи отмяна на пълната забрана за ДВГ от 2035 година, заменяйки я с цел за 90% намаление на емисиите. Това дава „втори живот“ на бензиновите и дизеловите агрегати, които през 2025 година все още представляваха 82% от продажбите на групата. С планираното удължаване на жизнения цикъл на модели като M4 до 2029 година, BMW ясно заявява, че няма да бърза с пълната електрификация, докато пазарът и инфраструктурата не са напълно готови.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГретаТунерберг

    1 0 Отговор
    Време беше.. стига с тия еко боклуци!

    10:57 16.01.2026

  • 2 Стар Вълк

    1 0 Отговор
    Потребителя определя продажбите и не дава лесно пари за измислени тостери и т.н. ДВГ ще се доработва и господства на пазара още и още, ще оцелеят най-адаптивните а БМВ е един от тях.

    11:00 16.01.2026