Инженерната арогантност на BMW или капак на багажник, който се движи в две измерения

Като автомобилни фенове често се прекланяме пред инженерния гений на Mercedes-Benz, но баварските им съперници от Мюнхен имат своя собствена история на технологичен фанатизъм. Връх в нея е съществуването един детайл, който е толкова нелогичен от финансова гледна точка и толкова съвършен от естетическа, че остава ненадминат и до днес. Става дума за механизма на капака на багажника при BMW Серия 7 (E38).

Когато в средата на 90-те години се появява BMW E38, тя веднага е провъзгласена за най-красивата лимузина в света. Но за да постигнат този изчистен силует, инженерите се сблъскват с огромен проблем: стандартните панти на багажника. Ако използваха обикновена схема, капакът при отваряне щеше или да удря задното стъкло, или да изисква огромни, грозни механизми, които да "изяждат" пространството за куфарите.

Механичният шедьовър под тапицерията

Решението на BMW е толкова сложно, че изглежда като дело на часовникар, а не на автомобилен производител. Те създават уникална паралелограмна панта с газов амортисьор и хидравлично подпомагане, която извършва движение в две фази. Вместо просто да се завърти нагоре, капакът първо се издига вертикално нагоре и назад, изнасяйки се далеч от купето, и чак тогава се разтваря напълно.

Този механизъм позволява на багажника да се отвори до вертикално положение, осигурявайки перфектен достъп, без да застрашава лаковото покритие на колата. Цялата система е скрита зад елегантни тапицерии, така че вътрешността на багажника да изглежда като скъп хотелски апартамент – без стърчащи железа, пружини или кабели.

Защо това е уникално за BMW?

Въпреки че много луксозни марки днес имат електрически багажници, те използват стандартни телескопични механизми, които са видими и често тромави. BMW E38 е единственият автомобил в този клас, който интегрира подобна кинематична сложност само за да запази „чистотата“ на дизайна. Никой друг производител, включително Audi или Lexus, не пожела да инвестира толкова средства в компонент, който 90% от хората никога няма да забележат.

Наследството на "Седмицата"

Този механизъм е символ на ерата, в която BMW искаше да бъде не просто по-бърза, а по-интелигентна от Mercedes. Докато в Щутгарт се занимаваха с "танцуващи чистачки", в Мюнхен бяха обсебени от това как един багажник може да се отваря с грацията на балерина. Днес, когато пластмасата и евтините сглобки доминират, тези скрити метални панти на E38 са напомняне за времето, когато автомобилите се строяха от инженери, а не от счетоводители.