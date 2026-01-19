Tesla претопля манджата с Model Y 2026

Докато светът на електрическите SUV-ове се развива с бързината на светлината, Tesla изглежда се опитва да претопли манджата с новия Model Y за 2026 година. Американската компания гръмко обяви въвеждането на седемместна конфигурация, но истината зад „подобренията“ оставя горчив вкус у всеки, който е очаквал истинска семейна революция. Оказва се, че „новото“ решение е по-скоро опит за запълване на пазарни ниши, отколкото реален скок в комфорта.

Големият препъникамък? Тези два допълнителни стола са достъпни единствено за модификацията Premium All-Wheel-Drive Long Range. Ако сте се прицелили в друг вариант на на този кросоувър, ще трябва да се задоволите с познатите пет места. Но дори и да платите за заветния трети ред, не очаквайте чудеса. Самите Tesla признават, че там могат да се настанят само деца, тъй като мястото за краката е буквално символично. На практика купувате два стола, монтирани в багажника, което прави дългите пътувания за възрастни мисия невъзможна.

На фона на конкуренцията, Tesla Model Y започва да изглежда като концепция от миналото десетилетие. Докато KIA EV9 предлага истинско кралско пространство на три реда, а Rivian R1S гали сетивата с мащаб и проходимост, Tesla предлага компромис. Още по-странно е решението на Илон Мъск да лиши американския и европейския пазар от по-дългата и смислена версия Model YL, която се продава в Китай. Вместо това, западният потребител трябва да се бори с теснотията в името на логото.

Ценовата политика също буди повдигане на вежди. Удоволствието да „сгънете“ децата си в багажника струва допълнителни 2500 долара върху базовата цена от 51 490 долара за Long Range версията. Като „бонус“ Tesla подхвърля черен таван и 16-инчов дисплей – екстри, които досега бяха запазени за Performance изпълнението, но едва ли ще компенсират усещането за клаустрофобия отзад. С нови 20-инчови джанти Helix за още 2000 долара сметката набъбва бързо, но практичността остава на заден план. В ерата на Zeekr 009 и BYD Tang, този „нов“ Model Y прилича повече на отчаяно поддържане на темпото, отколкото на лидерство в сегмента.